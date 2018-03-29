Трамп і нові правила імміграції в США: що це змінить для українців

Пилип Орлов, для Європейської правди _ Четвер, 29 березня 2018, 13:27

Фото: nydailynews.com

Щороку за отриманням візи до США звертаються понад 120 тисяч українців. Ще 1,5 млн – беруть участь у лотереї Green Card. Як показує досвід, з найбільшими труднощами стикаються ті, хто розглядає Америку як ефективну платформу для самореалізації і мріє в майбутньому стати громадянином цієї країни.

У своєму посланні Конгресу 30 січня 2018 року президент США велику увагу приділив новим міграційним правилам. Він стверджує, що його ідеї спрямовані на забезпечення безпеки на американських кордонах, а також усунення наявних в імміграційному законодавстві лазівок, використовуючи які, нелегали масово проникають на територію країни.

Крім того, глава Білого дому вважає за необхідне припинити практику, коли іноземці, які іммігрували в США, в подальшому отримують право перевезти туди свої сім'ї.





Імміграційний план Трампа

Концепція реформи, запропонованої американським лідером, включає в себе чотири пункти, які, на його думку, є компромісними для демократів і республіканців:

Перегляд законодавчих норм, які дають людині, яка отримала громадянство США, можливість привозити до країни своїх родичів.

Принцип ланцюгової імміграції президент назвав "зламом системи". Іммігрант отримував можливість запрошувати необмежену кількість різноманітних родичів. Реформа передбачає обмеження, згідно з якими громадяни США зможуть виступати поручителями тільки стосовно подружжя і дітей.

Принцип ланцюгової імміграції президент назвав "зламом системи". Іммігрант отримував можливість запрошувати необмежену кількість різноманітних родичів. Реформа передбачає обмеження, згідно з якими громадяни США зможуть виступати поручителями тільки стосовно подружжя і дітей. Припинення дії щорічної лотереї Green Card.

Американський лідер вважає, що роздача "зелених карт" випадковим чином не може гарантувати національну безпеку, а також не враховує заслуги і професійні навички іммігрантів. Трамп вважає, що необхідно переходити до нової системи, згідно з якою країна буде приймати виключно кваліфікованих людей, які поважають закони Штатів і здатні зробити корисний внесок у розвиток американського суспільства.

Американський лідер вважає, що роздача "зелених карт" випадковим чином не може гарантувати національну безпеку, а також не враховує заслуги і професійні навички іммігрантів. Трамп вважає, що необхідно переходити до нової системи, згідно з якою країна буде приймати виключно кваліфікованих людей, які поважають закони Штатів і здатні зробити корисний внесок у розвиток американського суспільства. Посилення прикордонного контролю в південних регіонах – будівництво стіни по всьому кордону з Мексикою.

Можливість отримання громадянства нелегальними іммігрантами, які потрапили на територію держави в юному віці і є дітьми так званих "мрійників".

При цьому, згідно з планом Трампа, такі претенденти будуть оцінюватися за рівнем освіти, робочими якостями і повинні відповідати моральним цінностям, які склалися в суспільстві.

Депортація нелегальних іммігрантів

Нагадаємо, що рівно рік тому на деякий час набрав чинності міграційний указ Трампа, що спростив депортацію іноземних громадян, які незаконно перебували на території США.

В першу чергу це торкнулося засуджених, які, на думку влади, можуть становити загрозу для нацбезпеки. Однак, за нашими даними, нововведення відчули на собі й ті, хто недавно приїхав до Сполучених Штатів. При цьому іммігранти, які не мають легального статусу, можуть бути депортовані навіть за незначне порушення правил дорожнього руху.

Також без внесення змін до законів були розширені повноваження правоохоронних органів для арештів нелегалів.

Нові правила не скасовують чинну систему захисту іммігрантів, що потрапили на територію держави в юному віці. Вона була прийнята ще за часів Барака Обами і стосувалася 750 тисяч людей, що нелегально проживають в країні. Тим часом Трамп продовжує наполягати на тому, що

батьків, які незаконно ввозили своїх дітей до США, треба суворо карати.

У минулому році дію указу Трампа, націленого на зниження припливу іммігрантів, призупинив федеральний суд Сіетла. Глава держави у відповідь пообіцяв підготувати і представити Конгресу новий варіант посилення міграційних правил – саме з ним ми маємо справу сьогодні.

У тому числі передбачається знизити квоту для біженців до 45 тисяч осіб на рік. При цьому деякі співробітники Білого дому навіть таку цифру вважають необгрунтовано завищеною. Так, наприклад, радник американського лідера Стівен Міллер пропонує приймати не більше 15 тисяч біженців щороку.

На даний момент програма TPS, в рамках якої біженці отримують тимчасовий захищений статус, продовжена для сирійців, однак припинена для громадян Сальвадору, Гаїті і Нікарагуа. Нагадаємо, в грудні 2017 року Сполучені Штати заявили про свою відмову брати участь у Глобальному договорі ООН про міграцію, мотивуючи це тим, що більшість положень декларації, до якої США приєдналися під час правління Обами, не відповідає нинішній політиці держави.





Чим загрожує українцям імміграційна реформа?

На сьогодні нововведення не торкнулися правил видачі туристичних віз, проте подібні ініціативи вже лунали в Білому домі.

Що стосується легальної імміграції, то порядок дій при отриманні візи практично не змінився, є лише незначні зміни. Основні пропозиції Трампа все ж спрямовані на боротьбу з нелегалами і порушниками міграційного законодавства.

Ті, хто законно виїжджає до США на постійне місце проживання, можуть не хвилюватися.

Нинішні поправки дозволяють юристам і далі використовувати налагоджені схеми імміграції.

Припинення дії лотереї Green Card, звичайно, позначиться на українцях, які мріють отримати громадянство США. Щороку ці фантазії стають реальністю для 6,5 тисячі наших співвітчизників. А взяти участь у лотереї виявляє бажання близько 3% від загального населення країни.

Однак не варто сприймати Green Card як панацею і єдиний варіант перебратися жити за океан. Це радше примарний шанс для тих, хто не готовий докладати певних зусиль для досягнення своєї мети.

Реальною проблемою для українців в ініційованій Трампом реформі, на думку автора, є жорсткість умов для іммігрантів, які виїжджають до США за програмою возз'єднання родини. Тепер американські громадяни не зможуть запрошувати до себе на постійне місце проживання батьків, братів і сестер.

Таке обмеження зруйнує плани і надії багатьох.

Що стосується тих, хто вже проживає в Штатах за Green Card, чекаючи отримання громадянства, то критерії оцінки їхніх особистих якостей на даний момент чітко не сформульовані.

Найближчим часом у Конгресі буде відбуватися голосування за запропонований президентом пакет імміграційних реформ – більше ясності має з'явитися після цього.

Автор: Пилип Орлов,

старший партнер в юридичній компанії "Наказ",

юрист, експерт у сфері міграційного, корпоративного та податкового права