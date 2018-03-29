Трамп и новые правила иммиграции в США: что это изменит для украинцев

Филипп Орлов, для Европейской правды _ Четверг, 29 марта 2018, 13:27

Фото: nydailynews.com

Ежегодно за получением визы в США обращаются более 120 тысяч украинцев. Еще 1,5 млн – участвуют в лотерее Green Card. Как показывает опыт, с наибольшими трудностями сталкиваются те, кто рассматривает Америку в качестве эффективной платформы для самореализации и мечтает в будущем стать гражданином этой страны.

В своем послании Конгрессу 30 января 2018 года президент США большое внимание уделил новым миграционным правилам. Он утверждает, что его идеи направлены на обеспечение безопасности на американских границах, а также устранение имеющихся в иммиграционном законодательстве лазеек, используя которые, нелегалы массово проникают на территорию страны.

Кроме того, глава Белого дома считает необходимым прекратить практику, когда иностранцы, иммигрировавшие в США, в дальнейшем получают право перевезти туда свои семьи.





Иммиграционный план Трампа

Концепция реформы, предложенной американским лидером, включает в себя четыре пункта, которые, по его мнению, являются компромиссными для демократов и республиканцев:

Пересмотр законодательных норм, которые дают человеку, получившему гражданство США, возможность привозить в страну своих родственников.

Принцип цепной иммиграции президент назвал "взломом системы". Иммигрант получал возможность приглашать неограниченное количество разнообразных родственников. Реформа предполагает ограничения, согласно которым граждане США смогут выступать поручителями только в отношении супругов и детей.

Прекращение действия ежегодной лотереи Green Card.

Американский лидер считает, что раздача "зеленых карт" случайным образом не может гарантировать национальную безопасность, а также не учитывает заслуги и профессиональные навыки иммигрантов. Трамп считает, что необходимо переходить к новой системе, согласно которой страна будет принимать исключительно квалифицированных людей, уважающих законы Штатов и способных сделать полезный вклад в развитие американского общества.

Усиление пограничного контроля в южных регионах – строительство стены по всей протяженности границы с Мексикой.

Возможность получения гражданства нелегальными иммигрантами, попавшими на территорию государства в юном возрасте и являющимися детьми так называемых "мечтателей".

При этом, согласно плану Трампа, такие претенденты будут оцениваться по уровню образования, рабочим качествам, и должны будут отвечать моральным устоям, сложившимся в обществе.





Депортация нелегальных иммигрантов

Напомним, что ровно год назад на некоторое время в силу вступил миграционный указ Трампа, упростивший депортацию иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории США.

В первую очередь это коснулось осужденных, которые, по мнению властей, могут представлять угрозу нацбезопасности. Однако, по нашим данным, нововведения ощутили на себе и те, кто недавно приехал в Соединенные Штаты. При этом иммигранты, не имеющие легального статуса, могут быть депортированы даже за незначительное нарушение правил дорожного движения.

Также без внесения изменений в законы были расширены полномочия правоохранительных органов для арестов нелегалов.

Новые правила не отменяют действующую систему защиты иммигрантов, попавших на территорию государства в юном возрасте. Она была принята еще во времена Барака Обамы и коснулась 750 тысяч нелегально проживающих в стране людей. Между тем Трамп продолжает настаивать на том, что

родителей, незаконно ввозивших своих детей в США, необходимо строго наказывать.

В прошлом году действие указа Трампа, нацеленного на снижение притока иммигрантов, приостановил федеральный суд Сиэтла. Глава государства в ответ пообещал подготовить и представить Конгрессу новый вариант ужесточения миграционных правил – именно с ним мы имеем дело сегодня.

В том числе предполагается снизить квоту для беженцев до 45 тысяч человек в год. При этом некоторые сотрудники Белого дома даже такую цифру считают необоснованно завышенной. Так, например, советник американского лидера Стивен Миллер предлагает принимать не более 15 тысяч беженцев ежегодно.

На данный момент программа TPS, в рамках которой беженцы получают временный защищенный статус, продлена для сирийцев, однако приостановлена для граждан Сальвадора, Гаити и Никарагуа. Напомним, в декабре 2017 года Соединенные Штаты заявили о своем отказе участвовать в Глобальном договоре ООН о миграции, мотивируя это тем, что большинство положений декларации, к которой США присоединились во время правления Обамы, не соответствует нынешней политике государства.





Чем грозит украинцам иммиграционная реформа?

На сегодняшний день нововведения не коснулись правил выдачи туристических виз, однако подобные инициативы уже звучали в Белом доме.

Что касается легальной иммиграции, то порядок действий при получении визы практически не изменился, есть лишь незначительные изменения. Основные предложения Трампа все же направлены на борьбу с нелегалами и нарушителями миграционного законодательства.

Те, кто законно выезжает в США на постоянное место жительства, могут не волноваться.

Нынешние поправки позволяют юристам и далее использовать отлаженные схемы иммиграции.

Прекращение действия лотереи Green Card, конечно, отразится на украинцах, мечтающих получить гражданство США. Ежегодно эти фантазии становятся реальностью для 6,5 тысяч наших соотечественников. А принять участие в лотерее изъявляет желание около 3% от общего населения страны.

Однако не стоит воспринимать Green Card как панацею и единственный вариант перебраться жить за океан. Это, скорее, призрачный шанс для тех, кто не готов прилагать определенные усилия для достижения своей цели.

Реальной проблемой для украинцев в инициированной Трампом реформе, по мнению автора, является ужесточение условий для иммигрантов, выезжающих в США по программе воссоединения семьи. Теперь американские граждане не смогут приглашать к себе на постоянное место жительства родителей, братьев и сестер.

Такое ограничение разрушит планы и надежды многих.

Что касается тех, кто уже проживает в Штатах по Green Card, ожидая получения гражданства, то критерии оценки их личных качеств на данный момент четко не сформулированы.

В ближайшее время в Конгрессе будет происходить голосование за предложенный президентом пакет иммиграционных реформ – больше ясности должно появиться после этого.

Автор: Филипп Орлов,

старший партнер в юридической компании "Наказ",

юрист, эксперт в сфере миграционного, корпоративного и налогового права