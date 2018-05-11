Європейські гроші для українського бізнесу: яку допомогу надає ЄС

10 травня 2018 року уряд затвердив план дій з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року. І план, і сама Стратегія були створені за сприяння проекту ЄС FORBIZ.

До слова, Україна традиційно отримує суттєву допомогу від ЄС у питанні розвитку малого і середнього бізнесу (МСБ).

Ще у 2009 році стартувала Флагманська ініціатива з підтримки МСБ (SME Flagship) в країнах Східного партнерства – Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії та Азербайджані. У 2016 році відбувся ребрендінг цієї ініціативи, і вона отримала назву EU4Business ("ЄС для бізнесу").

На що гроші?

EU4Business має чотири основних стратегічних пріоритети:

1. Спрощення доступу МСБ до фінансування.

2. Вдосконалення державної політики щодо МСБ та регуляторного середовища.

3. Покращення знань та навичок представників МСБ щодо ведення бізнесу.

4. Розширення доступу МСБ до ринків.

Усі проекти, що реалізуються в рамках EU4Business, формально "прикріплені" до одного з цих пріоритетів, хоча розподіл є умовним, адже практично усі проекти допомагають комплексно вирішувати проблеми малого та середнього бізнесу. Проект ЄС також приділяє особливу увагу розвитку бізнесу серед жінок та молоді, питанням енергетики і довкілля, розвитку сільських територій.

Причому йдеться не лише про підприємства, а й про індивідуальних підприємців, або, за українською термінологією – ФОПів.

EU4Business реалізується різними міжнародними організаціями, серед яких ЄБРР, ЄІБ, Світовий банк, ПРООН, Німецький банк розвитку, ОЕСР, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Європалата та інші. Якщо на початку 2015 року реалізовувалося 17 проектів, на фінансування яких ЄС виділив 198 млн євро, то на початку 2017 кількість діючих проектів зросла до 25 (плюс ще 4, які до того часу успішно завершилися). Збільшився й обсяг фінансових зобов'язань ЄС – до 280 млн євро.

До того ж є ще близько 20 так званих "асоційованих проектів", які впливають на розвиток малого бізнесу опосередковано. Передбачається, що ЄС витратить на їх реалізацію близько 240 млн євро.

Бізнес та Угода про асоціацію

В Угоді про асоціацію з ЄС справді йдеться про розвиток підприємництва.

Тому три країни Східного партнерства, що підписали такі угоди (тобто Україна, Молдова, Грузія), в 2015 році отримали додатковий інструмент, що має довгу назву "Підтримка МСБ в рамках Поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі".

Фактично це – набір програм, які відкриють українським МСБ доступ до чотирьох видів підтримки за рахунок ЄБРР та ЄІБ:

інструменти розподілу ризиків : покращення умов кредитування МСБ через зменшення ризиків для європейських та місцевих фінансових установ при наданні їм кредитів;

: покращення умов кредитування МСБ через зменшення ризиків для європейських та місцевих фінансових установ при наданні їм кредитів; хеджування валюти кредитів : можливість брати позики в гривні за ставками кредитування, близькими до доларових та єврових;

: можливість брати позики в гривні за ставками кредитування, близькими до доларових та єврових; інвестиційні стимули : стимули до модернізації своїх технологій та виробничих/сервісних процесів МСБ, якщо метою інвестицій є дотримання стандартів та правил ЄС;

: стимули до модернізації своїх технологій та виробничих/сервісних процесів МСБ, якщо метою інвестицій є дотримання стандартів та правил ЄС; технічна допомога: допомога у підготовці бізнес-планів для отримання банківських кредитів; виявлення нових ринкових можливостей, які відкриває вільна торгівля з ЄС; поліпшення бізнес-середовища.

Запланований обсяг фінансування з боку ЄС в рамках Східного партнерства – 200 млн євро.

Очікується, що Україна отримає найбільший обсяг допомоги. Наприклад, з 62 млн євро, виділених на Програму підтримки МСБ в рамках ЗВТ, на Україну припадає 40 млн євро.

Допомога Україні

Наша держава вже є найбільшим бенефіціаром EU4Business: так, у 2009-2016 роках ми отримали майже половину сукупного фінансування ініціативи – 145 млн з 300 млн євро.

Нині реалізовуються три проекти, які стосуються виключно України.

Передусім це проект ЄБРР (40 млн євро), в рамках якого у 2016 році в регіонах України були відкриті 15 центрів підтримки бізнесу, їхня діяльність активізувалася наприкінці 2017 року. Основний фокус діяльності центрів – підвищення спроможності малого бізнесу.

Більшість центрів базуються у торгово-промислових палатах. З одного боку, тут є позитив, адже ТПП спроможні підтримувати вітчизняний бізнес. Але є і побічні негативні наслідки: ті малі підприємства, які не є членами ТПП, не завжди усвідомлюють, що новостворені центри покликані допомагати усьому бізнесу, а не лише членам палати.

Ще одна ініціатива для України – Механізм фінансування МСБ, другий етап якого з 2016 року спільно виконують ЄБРР, ЄІБ та Німецький банк розвитку (15,4 млн євро). Він сприяє кредитуванню у місцевій валюті насамперед мікро-, малих та середніх підприємств, які не заробляють іноземну валюту та не можуть дозволити собі високі витрати на запозичення. У вересні 2017 року була підписана фінансова угода на 110 млн грн (приблизно 3,6 млн євро) з ПроКредитБанком з фінансування субпроектів малого бізнесу. Згодом до ініціативи долучилися Кредобанк та Укргазбанк.

Ще одним бонусом для України є проект ЄС FORBIZ (дослівно "Для бізнесу"), мета якого – покращити регуляторне середовище для МСБ, а також сформувати комплексну політику розвитку малого бізнесу на національному та регіональному рівнях. За минулий рік експерти Офісу ефективного регулювання, створеного в рамках проекту, переглянули понад 2000 регуляторних актів, що впливають на український бізнес. Понад 400, зрештою, були скасовані.

Отже, загалом співпраця України та ЄС у цій сфері є успішним прикладом.

ЄС вже надав і продовжує надавати Україні як технічну допомогу, так і необхідну фінансову підтримку. Фінансування проектів щодо малого і середнього бізнесу є надзвичайно важливим, адже брак фінансування є однією з ключових перешкод у розвитку МСБ.

Водночас викликом стане продовження розпочатих ініціатив після завершення дії проектів ЄС.

Автор: Ольга Красовська, провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій

Публікацію підготовлено в рамках проекту "Громадська синергія" за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження". Зміст тексту є виключною відповідальністю автора і необов'язково відображає точку зору ЄС та МФВ.

провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій