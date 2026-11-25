Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на обурення Росії тим, що його країна вирішила призупини перетин естонсько-російського кордону.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

У Тсахкни попросили прокоментувати те, що 23 листопада до МЗС Росії викликали тимчасово повіреного у справ Естонії на тлі того, що країна вирішила призупинити з 1 грудня перетин естонсько-російського кордону.

Тоді в МЗС РФ заявили, що "такі провокаційні та надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв’язання відкритої війни з Росією".

У відповідь на це глава МЗС Естонії наголосив, що впродовж періоду повномасштабного російського вторгнення, РФ проводила "величезну кількість атак різного рівня".

Тому він наголосив, що Естонія як країна, яка "реагує на загрозу, а також задля захисту Європи та Естонії", вирішила закрити прикордонний рух між Естонією та Росією.

"Ви бачите результати та реакції Росії: вони кричать, знову брешуть, звинувачують Європу в тому, що ми небезпечні, що ми агресивні. Це фейкові новини. Це лише для того, щоб приховати те, що Росія вже робить проти Європи", – акцентував Тсахкна.

Очільник естонського зовнішньополітичного відомства наголосив: "Саме так і поводиться Росія – поширює дезінформацію та звинувачення".

"Я не приділяю цьому надто багато уваги. Це типова російська реакція", – додав він.

Нагадаємо, 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.

Прем’єр Естонії Крістен Міхал заявив, що кордон з Росією залишиться закритим, доки не зміниться ситуація з безпекою.

Пізніше в Естонії заявили, що наступним можуть закрити залізничний переїзд на кордоні з Росією.