Молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой відреагував на погрози речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо можливих заходів у відповідь у разі, якщо Молдова ухвалить рішення про висилку погодженого посла РФ.

Заяву очільника зовнішньополітичного відомства Молдови наводить Realitatea, повідомляє "Європейська правда".

Глава молдовської дипломатії заявив, що подібні заяви не є новиною і не справляють на нього враження.

Він також підкреслив, що Молдова зміцнює свою стабільність.

"Безсумнівно, Республіка Молдова зміцнює стабільність своєї держави, і подібні пропагандистські коментарі не справляють на мене враження. Нічого нового. Це ані перші, ані останні коментарі такого роду", – заявив Попшой.

Міністр також підкреслив, що не вражений позицією, висловленою представниками Російської Федерації, і згадав про ситуацію з безпекою в Молдові в контексті можливого рішення щодо російського посла.

Його коментар стосувався висловлювань Захарової, яка нещодавно попередила, що Москва може вдатися до заходів у відповідь у разі висилки погодженого посла Росії в Молдові.

Варто зазначити, що нещодавно спікер молдовського парламенту Ігор Гросу заявив, що висилка з Молдови призначеного посла Росії Олега Озерова може спровокувати внутрішній конфлікт і зупинити або уповільнити прогрес країни на шляху вступу до ЄС.

Ця заява пролунала після того, як Озеров 18 листопада прибув до МЗС Молдови, куди його викликали після порушення повітряного простору сімома російськими безпілотниками. Це був вже щонайменше сьомий випадок від початку року, коли дипломата РФ викликали до молдовського МЗС.

Після відвідин МЗС Молдови Озеров заявив, що молдовська влада не надала доказів російського походження дронів, і наголосив, що Москва не зацікавлена у погіршенні відносин із Кишиневом.