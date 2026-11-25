Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував можливість того, що Україна виконає домовленості щодо меншин на пів року раніше за план.

Про це він сказав під час пресконференції у середу, 25 листопада, пише кореспондентка "Європейська правда".

У Сибіги попросили прокоментувати заяву угорського прем’єр-міністра Петера Мадяра, який заявив про значний прогрес у домовленостях з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини в Україні. Тоді ж він висловив очікування, що Україна виконає домовленості щодо меншин на пів року раніше за план.

У відповідь на це міністр закордонних справ заявив, що одним з результатів зустрічі президента Володимира Зеленського та Мадяра "стало подолання дипломатичної прірви, яка існувала у двосторонніх відносинах".

Він наголосив, що Україна зацікавлена у "втіленні найвищих стандартів, європейських стандартів щодо захисту прав національних меншин".

"Це питання обговорюємо. Ми налаштовані конструктивно. Для чого затягувати з тими позиціями, які ми можемо реалізувати, маючи достатню правову базу в коротшій перспективі", – акцентував Сибіга.

Також він зазначив, що обговорив це питання зі своєю угорською колегою Антіою Орбан.

"У найближчій перспективі у нас передбачена низка зустрічей, відновлення роботи багатьох механізмів, комісій, аби чути один одного і спільно досягати цілей взаємовигідних, які слугують розвитку добросусідства і слугують на благо наших народів. І ми готові до такого діалогу і до таких кроків", – підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, 24 листопада Мадяр перебував з першим візитом в Україні як прем’єр-міністр Угорщини.

Він оголосив про пакет допомоги для Закарпатської області, до якого увійшли, зокрема медичне обладнання, генератори та транспортні засоби.

Більше про це читайте у статті: Не тільки про Закарпаття. Деталі "угоди" з Угорщиною, що має відкрити рух України в ЄС