Литовська Генеральна прокуратура повідомила у середу про затримання п’ятьох осіб за підозрою у діяльності проти Литви за винагороду та у співпраці з російськими державними ЗМІ.

Заяву відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За словами прокурорів, розслідування було розпочато після отримання попередньої інформації про те, що група литовських громадян з осені 2024 року підтримувала контакти з представниками контрольованої державою російської телерадіокомпанії.

Підозрювані нібито виконували різні доручення, пов’язані зі збором та передачею інформації в обмін на грошову винагороду.

Слідчі також підозрюють, що ця група створювала та поширювала в Литві інформацію, яка відповідала інтересам Росії та повторювала пропагандистські наративи Кремля.

П’ятьом особам офіційно висунуто підозру у сприянні іншій державі в діях проти Литви, що є кримінальним злочином згідно з Кримінальним кодексом країни.

У рамках розслідування було проведено понад 10 обшуків у різних місцях, а також вжито інших запланованих процесуальних заходів. Литовські спецслужби також співпрацюють зі слідчими.

Особи затриманих не розголошуються. Прокурори заявили, що рішення щодо запобіжних заходів буде ухвалено найближчими днями, і відмовилися надати додаткові подробиці, посилаючись на необхідність захисту розслідування.

Розслідування пов’язане з організацією Tėvynės konduktoriai ("Провідники Батьківщини"), члени якої надсилали велику кількість запитів до литовських державних установ, створюючи додаткове адміністративне навантаження.

Як повідомляється, ця організація та пов’язані з нею особи завалили державні органи сотнями запитів щодо різних чутливих питань, зокрема тих, що можуть становити інтерес для Кремля. Коли на їхні запити не надходило відповіді, вони, як стверджується, втягували ці установи в судові спори.

Також стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.

Нещодавно поліція німецької землі Бранденбург заарештувала громадянина України за підозрою у шпигунстві на користь Росії.