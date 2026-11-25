Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес пропустить засідання Європейської ради у Брюсселі 26-27 листопада через наближення парламентських виборів в Іспанії, на яких його Соціалістична партія зіштовхнеться у запеклій боротьбі з опозиційною Народною партією.

Про це виданню Politico повідомив дипломат ЄС, передає "Європейська правда".

За словами дипломата, глава іспанського уряду делегує своє право голосу президенту Франції Емманюелю Макрону, оскільки не зможе взяти участь у саміті Європейської ради, який відбудеться у четвер та п’ятницю.

У неділю в Іспанії відбудуться вибори, і Санчесу загрожує втрата парламентської більшості. У четвер ввечері він зіткнеться з лідером консервативної опозиції Альберто Нуньєсом Фейхоо, лідером ультраправих Сантьяго Абаскалем та головою лівого альянсу Адою Колау під час завершальних дебатів перед виборами.

Користуючись правом голосу Іспанії, а також своїм власним, Макрон матиме додатковий важіль впливу на саміті, де домінуватимуть двосторонні переговори між лідерами.

Цей позачерговий саміт розпочнеться у четвер з обговорення між усіма лідерами наступного семирічного бюджету ЄС та фінансування для України у розмірі 45 млрд євро, після чого відбудуться кілька годин закритих зустрічей, повідомили двоє дипломатів ЄС. Лідери знову зберуться у п’ятницю вранці, щоб просунути переговори.

У п’ятницю вранці лідери також можуть затвердити призначення іспанського кандидата Пабло Ернандеса де Коса на посаду наступного голови Європейського центрального банку, причому Макрон також віддасть голос від Іспанії.

Санчес віддав перевагу французькому президенту, а не делегував повноваження своїм колегам із лівоцентристського табору, таким як прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен чи очільник уряду Мальти Роберт Абела.

Санчес і Фредеріксен зіткнулися з приводу міграційної політики після того, як данська лідерка об’єдналася з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, щоб вимагати посилення прикордонного контролю після кризи в іспанському анклаві Сеута на кордоні з Марокко.

Європейські соціал-демократи мають намір офіційно обговорити жорстку позицію Фредеріксен щодо міграції, зокрема її підтримку центрів депортації в Руанді.

Нагадаємо, 29 листопада в Іспанії відбудуться вибори. Згідно з результатами опитувань, опублікованими в понеділок, опозиційна Народна партія (PP) і ультраправа Vox мають значні шанси здобути більшість у парламенті, що допоможе їм сформувати новий уряд, незважаючи на нещодавнє посилення позицій керівної Соціалістичної партії (PSOE).