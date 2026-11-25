Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч ховають свої літаки в ангарах та укриттях, щоб захистити їх від можливих загроз з боку дронів.

Про це стало відомо Sky News, передає "Європейська правда".

Також журналістам стало відомо про плани встановити антидронові сітки навколо військових літаків, які залишаються незахищеними, наприклад, поблизу злітно-посадкових смуг або на авіабазах, що не мають достатнього захисту.

Такі дії Королівських повітряних сил є свідченням того, як збройні сили Великої Британії посилюють свою оборону на внутрішньому фронті в умовах зростаючих загроз.

Подробиці щодо заходів безпеки з’явилися у той час, як головнокомандувач повітряних сил Гарв Сміт наголосив на важливості відпрацювання розсіювання літаків на випадок конфлікту – такого рівня маневровності, який був звичною справою за часів Холодної війни.

Розосередження літаків у різних місцях робить їх набагато складнішою ціллю, ніж у випадку, коли вони всі зосереджені на кількох базах.

Сміт заявив, що британські Повітряні сили готуються до сценарію, за якого "на батьківщині немає безпечного притулку, ви ведете бойові дії з території Великої Британії, але мусите бути готовими до переміщення".

"Як військова служба ми довели, що за потреби можемо взяти те, що люди називали б "всі яйця в одному кошику", розподілити це по всій території Сполученого Королівства і продовжувати діяти", – заявив командувач Королівських повітряних сил.

Готовність ВПС до конфлікту у Британії була перевірена ще в березні під час двотижневих навчань з "захисту батьківщини". Однак було оприлюднено мало подробиць щодо того, що саме відбувалося та які потенційні вразливі місця було виявлено.

Цього місяця Повітряні сили США відреагували на "підозрілу активність несанкціонованих безпілотників" над авіабазою Королівських ВПС Великої Британії "Лейкенгіт" у графстві Саффолк.

Після інциденту на авіабазі "Фейрфорд" у вересні на американських військових об'єктах у Великій Британії посилили заходи безпеки. Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що до того інциденту причетний Іран. Поліція повідомила, що під час обшуків фургонів поблизу авіабази виявила бензин, але не знайшла вибухових речовин.

Іран заперечив будь-яку причетність, однак у жовтні США вивели з цієї авіабази всі свої бомбардувальники.