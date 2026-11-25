Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Це прохання з’явилось після того, як минулого тижня три російські ракети Х-101 порушили польський повітряний простір.

Як повідомили джерела, обізнані з ситуацією, Варшава винесла цю ідею на обговорення під час зустрічі послів країн-членів Організації Північноатлантичного договору в Брюсселі в понеділок.

Деякі країни підтримали цю пропозицію, але обговорення було попереднім і жодного рішення прийнято не було, зазначили співрозмовники.

Ця ідея є суперечливою, оскільки вона розширить оборонні дії НАТО на територію України – крок, який потенційно може поставити союзників під загрозу прямої конфронтації з Росією, вказує агентство.

За словами джерел, під час обговорення в Брюсселі в понеділок не йшлося про деталі того, що саме передбачатиме потенційна реакція НАТО з точки зору ресурсів.

За їхніми словами, це потенційно вимагатиме від Києва надсилання попереджень та надання Альянсу доступу до свого повітряного простору.

Однак будь-який такий крок також вимагатиме координації з боку верховного військового командувача НАТО, а також одностайності союзників, якої, за словами джерел, наразі немає.

Коли у міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша спитали про таку можливість, він відповів: "Ця дискусія триває. Вона почалася не зараз. Вона триває вже давно. Але, на мою думку, одна країна сама, очевидно, не здатна цього зробити".

Косіняк-Камиш зазначив, що бачить "більшу готовність обговорювати це питання" з боку союзників, але "поки що немає рішучості" діяти.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях.

Після цього російський посол у Варшаві "отримав дуже різку дипломатичну ноту" від МЗС Польщі. Однак той назвав звинувачення польського відомства безпідставними і проявом русофобії.