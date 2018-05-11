Економіка у правих, МЗС у популістів: Італія шукає вихід з політичної кризи

Коаліційні переговори в Італії вже стали рекордними за тривалістю домовленостей і за кількістю призначених, а потім зірваних "крайніх термінів" для перемовин.

Самі італійці жартують, що у процесі побудови "Третьої республіки" Італія перевтілюється у повоєнну "Першу".

Але є підстави розраховувати, що вже ближчим часом ситуація виправиться. Найімовірніше, уряд утворять дві євроскептичні партії: популісти з "Руху 5 зірок" та ультраправа "Ліга". Їхні лідери публічно оголосили, що домовляються вже про конкретні кандидатури урядовців. А корифей італійської політики Сільвіо Берлусконі нарешті змирився з тим, що уряд утворять без його команди, та пообіцяв, що не заважатиме колишнім колегам по правому блоку.

Персональний склад уряду – якщо його зрештою узгодять – оголосять наступного тижня. І наразі всі погоджуються, що цей раунд має бути останнім: в разі неуспіху Італії доведеться готуватися до нових виборів.

Біг по колу

Вже понад два місяці новий парламент Італії намагається домовитися про коаліцію та уряд.

На початок травня "коаліціада" вкотре зайшла у глухий кут. Партійці перебрали всі варіанти коаліції – без успіху (детальніше про переговори ми писали в статті "Коаліція всіх проти всіх: парламент Італії обирає між урядом та перевиборами").

Зрештою, на кінець квітня, з’явилася нова домовленість: "Ліга" нібито погодилася на тимчасове об'єднання з "Рухом 5 зірок", щоби разом створити технічний уряд, змінити виборче законодавство та піти на нові вибори, які мали відбутися вже 8 липня. Але і ця домовленість згодом була зруйнована: праві несподівано повідомили, що не хочуть йти на нові вибори так швидко.

У відповідь "Рух" заявив, що поновлює виборчу кампанію і не збирається ні з ким домовлятися. Хоча до того часу представники "Руху" наполягали, що вибори мають відбутися лише після зміни закону про вибори, адже нинішній для них – невигідний...

Отже, глухий кут у переговорах виявився однаково програшним для всіх.

Президент Італії Серджо Матарелла (за конституцією саме він має право оголошувати нові вибори) також не приховував своєї схильності до призначення нового уряду, хоча б "технічного".

Бо нинішня "підвішена" ситуація вже скоро може вдарити по Італії в цілому – і Брюссель про це публічно попередив.

Хоча не для всіх італійських партій сигнали з Брюсселя є аргументом. Обидві ключові політичні сили, що перемогли на минулих виборах, відомі як євроскептики. Зокрема, лідер "Ліги" Маттео Сальвіні вже красномовно заявив: мовляв, він не воліє "задобряти євробюрократів" і призначати посадовців для управління Італією "за факсом з Брюсселя".

Фактор Європи

В тому, що президент Матарелла волів би якнайшвидше побачити новий повноважний уряд, є резон.

Вже 28 червня на саміті ЄС глави держав та урядів говоритимуть про майбутній бюджет Євросоюзу на період 2020-2027 років. Буде йтися про рекомендації конкретним країнам (їхній перелік визначить Європейська комісія), що мають ефективніше працювати над своїми фінансовими та макроекономічними показниками.

Згодом, у липні, рекомендації Єврокомісії будуть затверджені міністрами фінансів держав-членів ЄС. Щоби ефективно відстояти позицію Рима на цих зустрічах, Італії потрібен уряд.

Повноцінний, а не тимчасовий.

До слова, варто згадати про спадок попередніх урядів Італії, щоб зрозуміти, в якому стані перебуває країна.

На перший погляд, Італія за останній рік потроху покращує свої економічні показники: рівень безробіття зменшився (з 11,2% у 2017 р. до 10,8% – у 2018-му). Та рівень зростання ВВП хоч і позитивний, але залишається на низькому рівні – 1,3%.

Але є й глибші проблеми.

Ще в 2016 році уряд Ренці мав запровадити підвищення ПДВ. Це рішення кілька разів поспіль відкладалося; чинний глава уряду Паоло Джентілоні знову відтермінував його, аж до 2019 року.

Торік чергове відтермінування допомогло Італії зберегти темпи економічного зростання, та водночас через це вона має дефіцит бюджету – 2,3%. Небажання збільшувати ПДВ вплине також на показники нинішнього року (адже через пошук додаткових коштів Італії для покриття дефіциту довелося сплатити ще 15 млрд євро). І це при тому, що державний борг вже складає 133,7% ВВП.

Єврокомісія ще в 2016 році попереджала, що ігри з бюджетним дефіцитом негативно позначаться на італійській економіці, але країна тоді готувалася до референдуму. А далі пішли вибори.

Перейматися справами фінансовими не було кому.

У пошуках коаліції

Після чергового невдалого раунду перемовин 8-9 травня президент Італії дав іще 48 годин для формування політичного уряду. Так, тепер йдеться про "політичний", а не "технічний" кабінет.

Переламним стало 9 травня, коли Сільвіо Берлусконі публічно заявив, що "знімає вето" на перемовини про коаліцію між "Лігою" та "Руху 5 зірок", без участі його політичної сили. Можна сперечатися, чи мав Сільвіо юридичну можливість ветувати ці переговори, але тепер навіть політичних перепон для союзу популістів та правих стало менше.

Багато джерел говорять, що й на самого Берлусконі чинився тиск для того, щоби він вийшов із такою заявою. І досі достеменно не відомо, що стояло за цим рішенням – навряд чи ми скоро дізнаємося справжню ціну політичних домовленостей в Італії.

Та головне – те, що лідери "Руху 5 зірок" та "Ліги" вже не згадують, як нещодавно обмінювалися взаємними звинуваченнями.

У парламенті неймовірно швидко забули всі скандали. В штабах закипіла робота з визначення спільної програми та кандидатур. Лідери "Ліги" та "Руху 5 зірок" уже провели перший спільний раунд перемовин і визначили термін: до понеділка 14 травня вони мають сформувати перелік імен та посад у наступному уряді.

"Рух 5 зірок" воліє бачити своїх представників в Міністерстві закордонних справ та Міністерстві праці, "Ліга" претендує на позиції в Мінекономрозвитку, очільник якого є другою людиною після прем’єра в Італії. І залишається питання: чи дійсно серед членів нового уряду не буде соратників Сільвіо Берлусконі.

І чи буде цей уряд взагалі.

Бо наразі можна сказати, що політичний ребус по-італійськи ще не розгаданий.