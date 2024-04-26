У Дубліні скаржаться на переїзд мігрантів з Британії через закон про депортацію до Руанди

В Ірландії заявили про зростання потоку мігрантів з Північної Ірландії, частини Сполученого Королівства, через ухвалення закону, що передбачає депортацію нелегально прибулих шукачів притулку до Руанди.

Про це повідомляє The Times, пише "Європейська правда".

В ірландському уряді заявили, що 80% від присутніх в країні шукачів притулку потрапили туди з Північної Ірландії. Прикордонних перевірок між двома частинами острова Ірландія немає.

Міністр закордонних справ Ірландії Міхол Мартін заявив, що мігранти їдуть до Ірландії, тому що стурбовані перспективою депортації.

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За його словами, ця проблема почала наростати з того часу, коли Британія анонсувала наміри ухвалити таке законодавство.

"Це чинить вплив на Ірландію, і це почалося не сьогодні чи вчора. Він почав зростати від першої редакції і публікації цієї стратегії щодо (депортації до) Руанди… І Зараз це має реальний вплив на Ірландію через те, що ці люди побоюються залишатись у Британії. Можливо, таким і був задум. Вони виїздять з Британії і користуються тим, що мають можливість переїхати до Ірландії", – прокоментував Міхол Мартін.

Нагадаємо, цього тижня британський парламент ухвалив оновлений суперечливий законопроєкт щодо висилки шукачів притулку до Руанди, що має на меті знизити мотивацію мігрантів з ризиком для життя намагатись потрапити у Британію на невеликих човнах через Ла-Манш.

Після першої спроби ухвалення закону план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Великої Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в британському парламенті і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, а інше переймається тим, щоб це не стало порушенням міжнародного права.

У Раді Європи заявили про серйозну стурбованість щодо дотримання прав людини у зв’язку з ухваленням у Британії закону, який передбачає депортацію нелегальних шукачів притулку до Руанди.