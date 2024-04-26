У Швейцарії парламентський комітет підтримав план допомоги Україні на $5,5 млрд

Комітет швейцарського парламенту у четвер ввечері проголосував за допомогу Україні у розмірі 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) у рамках ширшого пакета, спрямованого на покращення обороноздатності нейтральної Швейцарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Комітет з безпеки верхньої палати парламенту схвалив пакет, щоб надати 10,1 мільярда франків додаткових коштів для армії разом із сумою для України.

План, який все ще стикається з низкою парламентських перешкод, перш ніж він зможе стати законом, був прийнятий 8 голосами проти 5, при цьому праві партії виступають проти нього.

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У заяві парламент зазначив, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та "мир у Європі" через війну, яку Росія веде проти України.

На Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона допомогла Україні, хоча праві націоналісти в парламенті вимагають від країни суворого нейтралітету.

Українська частина пакета передбачає підтримку реконструкції та ремонту повсякденної інфраструктури, необхідної для життя та виживання в Україні, повідомили у парламенті.

10 квітня Швейцарія заявила, що планує посилити економічний розвиток і довгострокову реконструкцію України протягом наступних дванадцяти років.

До 2036 року на ці цілі планується виділити загалом 5 млрд швейцарських франків (понад 5 млрд євро). Як перший крок, близько 1,5 млрд швейцарських франків буде виділено з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року.

Нагадаємо, група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який може підважити запроваджені нею санкції проти Росії.