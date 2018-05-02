"Росіяни згадають про Афганістан": Джавеліни вже в Україні, що це змінить?

До постачання в Україну США продали "Джавеліни" також Грузії. Фото Pia.ge

30 квітня Держдеп США підтвердив передачу в Україну протитанкових ракет "Джавелін". Це питання давно було на порядку денному, та адміністрація Обами відмовлялася відправляти зброю до Києва. Курс змінив президент Дональд Трамп.

Постачанню ракет заважала думка, мовляв, надання Україні летального оборонного озброєння лише роздратує росіян та посилить війну. Однак авторитетні експерти, а також колишні посадовці НАТО і уряду США, опитані американською "Атлантичною радою", наполягають, що озброєння України є найефективнішим способом змінити розклад карт та змусити Путіна до переговорів.

Кількість фактично поставлених в Україну комплексів не називається, хоча ще у 2017 році Конгрес США схвалив пакет військової допомоги, який включав 37 пускових комплексів "Джавелін" та 210 протитанкових ракет до нього.

"Європейська правда" за домовленістю з "Атлантичною радою" публікує український переклад коментарів експертів.

Ян Бжезінскі

Центр міжнародної безпеки Брента Скоукрофта Атлантичної ради, колишній заступник помічника міністра оборони США (2001-2005)

Постачання "Джавелінів" – оперативно і геополітично важлива демонстрація того, що США налаштовані рішуче підтримувати Україну.

До того ж, це може оживити серед російських генералів неприємні спогади про роль, яку 30 років тому відіграли в Афганістані американські "Стінгери", примусивши СРСР залишити цю країну наприкінці 1980-х. "Джавеліни" не змусять Росію піти з Криму та Донбасу, та вони допоможуть стримувати подальші російські захоплення території України.

Тепер потрібна додаткова військова підтримка для України, посилення позицій НАТО в Центральній Європі та агресивніші економічні санкції проти Росії, що мають тривати аж до припинення окупації Криму та Східної України.

Александр Вершбоу

Центр Скоукрофта, американський дипломат, заступник генсека НАТО у 2012-2016 роках

Рішення США надати Україні протитанкові ракети "Джавелін" буде перешкоджати подальшим нападам РФ на українське військо.

Постачання "Джавелінів", разом із нещодавнім посиленням санкцій, дає важливі аргументи послу Курту Волкеру в його зусиллях щодо врегулювання конфлікту на Східній Україні.

Це – оборонне озброєння, тож у Росії немає підстав скаржитися на це, якщо тільки вона не планує нову агресію проти України – використовуючи значну кількість танків, незаконно розміщених на окупованому Донбасі, а також ще більшу їхню кількість, розміщену вздовж західного кордону РФ.

Джон Гербст

директор Центру "Євразія" та колишній посол США в Україні (2003-2006)

Те, що "Джавеліни" вже в Україні, означає збільшення втрат РФ у разі, якщо вона спробує захопити більше української території.

Якщо Москва продовжуватиме свою щоденну агресію в Україні, Сполучені Штати повинні доправити Києву ще більше зброї, в тому числі систем протиповітряного озброєння, а Захід має запровадити додаткові санкції. За твердої підтримки України з боку Заходу Москві врешті-решт доведеться згорнути свою кампанію.

Стівен Пайфер

Інститут Брукінгза, колишній посол США в Україні (1998-2000)

Вплив постачання "Джавелінів" вже не настільки критичний, як це було б три-чотири роки тому, та й українська армія стала значно сильнішою за ці роки. Та все ж ракети зміцнюють можливості армії у боротьбі з великою кількістю танків та інших бронемашин, які Росія вилила на Східну Україну від 2014 року.

Москві це рішення не сподобається, але, можливо, воно допоможе схилити Кремль до пошуку справжнього миру на Донбасі, замість подальшої підтримки конфлікту.

Майкл Карпентер

старший директор Центру Байдена, непостійний старший науковий співробітник при Атлантичній раді, колишній заступник помічника міністра оборони США

Не потрібно обманювати себе, думаючи, що ракети "Джавелін" змінять правила гри в українсько-російському конфлікті. "Джавеліни" – корисна стримуюча зброя, але вони не змінять бойові можливості української армії. Набагато важливішою для цього є вкрай назріла реформа командної структури українського війська за західними стандартами. Навчання та підтримка боєготовності війська також потребують термінової уваги.

Аріель Коен

Центр Євразії, Global Energy Center у Атлантичній раді



Постачання протитанкової зброї – добра новина, та це мало статися вже давно. Ці ракети надійшли майже за чотири роки після того, як Україна про них запитала, та ще й у невеликій кількості. Адміністрація Обами не спромоглася надати Києву летальну зброю тоді, коли це було справді необхідно – навесні та влітку 2014 року.

Крім того, в Україні є свій ВПК, здатний випускати також протитанкові ракети. Тож Сполученим Штатам варто поділитися деякими своїми військовими технологіями та допомогти модернізувати та збільшити військове виробництво в Україні.

Стівен Бланк

старший науковий співробітник Американської ради щодо зовнішньої політики

Це – не зміна правил гри. "Джавеліни" не зупинять ані російську агресію, ані політику РФ щодо посилення загроз для України. Але цей крок допоможе стримувати Росію, адже означатиме додаткові втрати у разі нового вторгнення в Україну.

По-друге, це рішення не слід розглядати як одноразову угоду. Це – початок двосторонніх відносин, які включатимуть і торгівлю озброєнням, і навчання.

По-третє, це є вираженням політичної солідарності США та союзників з Україною.

По-четверте, це підвищує політичні, а не лише економічні втрати Москви від будь-якого подальшого вторгнення, а також зміцнює спроможність українських збройних сил.

Коментарі зібрала Мелінда Герінг, "Атлантична рада"

Переклад "Європейської правди"