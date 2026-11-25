Європейська комісія наклала штраф на швейцарські парфумерні концерни Firmenich, Givaudan та американську IFF на загальну суму 471,9 млн євро.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням ЄК, зазначені компанії брали участь у картельній змові протягом понад чотирьох років.

За даними Єврокомісії, три найбільші у світі виробники ароматизаторів обмінювалися комерційно конфіденційною інформацією, зокрема щодо ціноутворення та своїх угод зі споживчим гігантом Unilever, а Givaudan та IFF також ділилися інформацією про свої ширші напрямки діяльності у сфері ароматизаторів.

"Це, ймовірно, завдало шкоди та призвело до підвищення витрат для їхніх клієнтів, які використовують ці ароматизатори для виробництва товарів повсякденного вжитку, таких як косметика, мийні засоби та засоби для прибирання", – зазначила єврокомісарка з питань конкуренції Тереза Рібера.

Штраф для Givaudan у ЄС склав близько 252,4 млн євро, для Firmenich – близько 137,7 млн євро, а для IFF – приблизно 82 млн євро.

Виробники ароматизаторів та смакових добавок продають інгредієнти, хімічні речовини та натуральні екстракти, які використовуються у мільйонах товарів по всьому світі – від сухих сніданків та напоїв до гелів для душу, засобів для прибирання та елітних парфумів.

Нещодавно стало відомо, що онлайн-платформа Temu може отримати значний штраф від Європейської комісії за нездатність припинити продаж незаконних товарів.

А влітку нідерландський орган із питань захисту даних ухвалив рішення оштрафувати американську компанію Uber на $966 млн (825 млн євро) відповідно до європейських правил захисту даних за деактивацію облікових записів водіїв без належного їх інформування.