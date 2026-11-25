Словенія використовує декларацію саміту ЄС-Західні Балкани для тиску на Сербію, щоб та оприлюднила архіви спецслужб часів Югославії, що може знову розпалити звинувачення словенського уряду проти єврокомісарки з питань розширення, словенки Марти Кос.

Про це повідомляє видання Rapporteur, яке ознайомилося з проєктом декларації саміту та поспілкувалося з обізнаними дипломатами, передає "Європейська правда".

Правий уряд Словенії поновлює перевірку діяльності Кос у зв’язку зі звинуваченнями у зв’язках із колишніми югославськими спецслужбами. Словенський прем’єр-міністр Янез Янша вимагає від Сербії оприлюднити архіви, що зберігаються в Белграді, які могли б пролити світло на ці звинувачення.

Проєкт декларації для саміту ЄС-Західні Балкани, який відбувається у середу, закликає "відповідних партнерів" "виконати всі невиконані зобов’язання за Угодою про питання правонаступництва та вирішити решту питань, пов’язаних із правонаступництвом". Як повідомили Rapporteur дипломати ЄС, це формулювання було включено частково завдяки лобіюванню з боку Любляни.

Угода про питання правонаступництва – це багатосторонній договір республік, які утворилися після розпаду Югославії на початку 1990-х років, що регулює розподіл активів і зобов’язань, а також питання архівів. Значна частина архівів колишніх розвідувальних служб Югославії залишається в Белграді, доступ до них обмежений.

Минулого місяця глава словенського уряду поділився обкладинкою книги, в якій стверджується, що Кос працювала на югославську таємну поліцію – Службу державної безпеки (UDBA, аналог КДБ), у 1980-х і 1990-х роках.

Янша заявляв, що Словенія не дозволить Сербії просуватися до членства в ЄС, доки та не передасть всі архіви служб безпеки, збройних сил та розвідки колишньої Югославії.

Троє дипломатів ЄС припустили, що наполягання на жорсткіших формулюваннях у декларації саміту може бути пов’язане з вимогами Янші щодо передачі Сербією архівів. Питання угоди про правонаступництво "є дуже актуальним" на порядку денному засідання в середу, зазначив представник ЄС.

На запитання, чи пов’язане прагнення Любляни до більш жорстких формулювань зі звинуваченнями проти Кос, МЗС Словенії не заперечило такого зв’язку, але наголосило, що посилання на Угоду про питання правонаступництва вже роками фігурують у деклараціях самітів Західних Балкан.

"Це питання дотримання міжнародних зобов’язань, що є важливим для регіональної співпраці, примирення, поваги до верховенства права та інших фундаментальних принципів", – зазначило міністерство у заяві для Rapporteur.

Очікується, що більшість країн Західних Балкан підтримають цю декларацію. Однак Сербія цього не зробить і не братиме участі у саміті, оскільки нове керівництво країни ще проводить переговори про формування уряду.

У березні в Єврокомісії запевнили, що переконані в повній доброчесності єврокомісарки Марти Кос та відкидають будь-які звинувачення на адресу її минулого.

Сама Кос повністю відкинула звинувачення про співпрацю з таємною поліцією Югославії ще під час її співбесіди на посаду єврокомісарки у комітеті Європарламенту у зовнішніх справах (читати стенограму) восени 2024 року.

Більше про призначення Марти Кос на посаду єврокомісарки читайте в матеріалі "Європейської правди", опублікованому у вересні 2024 року: За Україну чи дружбу з Росією? Розповідаємо про Марту Кос, "головну по Україні" у новій Єврокомісії.