Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною і розповів йому, зокрема про російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

Зеленський зазначив, що це вже четвертий візит глави естонського зовнішньополітичного відомства з початку року.

"Поінформував про удари по енергетиці: Росія сильно вкладається у спроби зруйнувати нормальність життя. І тому все, що підтримує нашу стійкість, важливо. Обговорили енергетичну допомогу, підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться на початку наступного року в Естонії. Звісно, говорили про перемовини та майбутні гарантії безпеки", – розповів президент.

За його словами, Україна "зробила дуже багато, щоб повноцінно включити Європу" у мирний трек зі Сполученими Штатами.

Зараз Україна чекає від американської сторони на дату нової зустрічі, яка має бути вже чотиристоронньою, додав Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький зустрівся із Тсахкною і обговорив, зокрема, підготовку до Конференції з відновлення України, яку прийме Таллінн.

Раніше стало відомо, що Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), яка відбудеться 28-29 січня у Таллінні, має бути зосереджена не так на відновленні, як на стійкості.