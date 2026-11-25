Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс виступив проти бюджетної пропозиції глави Євроради Антоніу Кошти, яка передбачає скорочення оборонних видатків на 30%.

Як передає "Європейська правда", про це комісар написав в X.

Кубілюс попередив, що запропоновані скорочення витрат на оборону та космос посилають неправильний сигнал, оскільки Росія посилює свою військову агресію в Європі.

"Путін – ескалує, ЄС – скорочує. Неправильний сигнал!" – написав єврокомісар.

Він повідомив, що заплановане скорочення витрат на оборону на 30% (39 млрд євро) поставить під загрозу найважливіші оборонні програми ЄС, від яких залежать європейський суверенітет, оборонна готовність блоку та європейський компонент у "НАТО 3.0".

Кубілюс вважає, що така бюджетна пропозиція зашкодить проєкту IRIS² – системі безпечного супутникового зв’язку ЄС, яку часто називають європейським аналогом Starlink, – та EOGS (Європейська урядова служба спостереження за Землею).

Він також вказав на Європейські оборонні проєкти спільного інтересу (EDPCI), зокрема Eastern Flank Watch, ініціативу з протидії безпілотникам та заплановані повітряні, морські й космічні щити, а також стратегічні засоби забезпечення.

Заява єврокомісара пролунала на тлі того, як лідери ЄС готуються до переговорів щодо багаторічної фінансової рамки (MFF) на 2028–2034 роки, які розпочнуться у четвер, після пропозиції президента Європейської ради Антоніу Кошти скоротити на 204 млрд євро початковий план витрат Європейської комісії у розмірі 2 трлн євро. Зазначимо, що у пропозиції Кошти збережено фінансування для України в обсязі до 100 млрд євро.

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс раніше закликав країни ЄС зберегти високий рівень видатків на оборону в наступному довгостроковому бюджеті ЄС, інакше це призведе до затримок у розбудові військового потенціалу блоку.

В Європарламенті розкритикували бюджетну пропозицію президента Євроради, зазначивши, що вона є недостатньою для фінансування нових пріоритетів Євросоюзу, таких як конкурентоспроможність, оборона та інновації, без шкоди для таких сфер як згуртованість та сільське господарство.