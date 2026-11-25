Європарламент закликав уряд Чехії внести поправки до законопроєкту про суспільне мовлення, щоб гарантувати стабільне фінансування, захистити редакційну незалежність та забезпечити дотримання законодавства ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у середу 442 голосами "за", 158 "проти" та 47 "утрималися", депутати Європарламенту висловили занепокоєння щодо подій у Чехії, пов’язаних зі свободою ЗМІ, законодавством ЄС та спільними цінностями.

"На думку депутатів, запропоновані зміни у фінансуванні, ризик політичного втручання у державну службу та невирішений конфлікт інтересів прем’єр-міністра Андрея Бабіша разом вказують на систематичне послаблення демократичних стримувань", – йдеться у резолюції.

Депутати Європарламенту закликали уряд Чехії змінити свій план фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо коштом щорічного державного бюджету та забезпечити відповідність своїх дій Європейському акту про свободу ЗМІ.

Депутати також засудили відсутність прозорості та консультацій із зацікавленими сторонами під час підготовки пропозиції, а також той факт, що законопроєкт пройшов перше читання рано вранці в суботу, до того як десятки депутатів мали змогу висловити свою думку.

У Європарламенті, серед іншого, закликали чеську владу забезпечити повну незалежність органу нагляду за ЗМІ в країні, а ще – засудили кампанії зі зведення наклепу проти журналістів та громадських активістів. Депутати звернулися із закликом до Європейської комісії стежити за розглядом законопроєкту, звернутися за висновком до Європейської ради з питань медіапослуг та оцінити ширші ризики для верховенства права та коштів ЄС, що можуть призвести до застосування заходів з забезпечення дотримання законодавства та бюджетних заходів.

Нагадаємо, 15 листопада в столиці Чехії Празі десятки тисяч чехів вийшли на протест проти плану уряду скоротити плату за користування суспільними ЗМІ та перенаправити фінансування до державного бюджету.

Більше про це читайте у статті: Помста, що збурила Чехію: як уряд бере під контроль суспільне мовлення та чи вийде його зупинити.