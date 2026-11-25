Уже на початку наступного року повинне пройти перше засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яку очолять міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан та віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

Про це написала Аніта Орбан на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Спільна міжурядова українсько-угорська комісія з питань економічного співробітництва працюватиме над розв'язанням двосторонніх питань між державами.

"Перезавантаження комісії надасть важливу можливість для розв'язання двосторонніх питань та дослідження нових сфер співпраці. Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу та на побудову взаємовигідного партнерства між Угорщиною та Україною на основі поваги та довіри", – написала глава угорського МЗС.

Нагадаємо, за словами Мадяра, Україна зобов’язалася пришвидшитись і впровадити ці права до кінця червня 2027 року – на пів року швидше, ніж було у дорожніх картах Єврокомісії.

Також під час свого візиту на Закарпаття 24 листопада Петер Мадяр заявив, що сподівається і надалі допомагати Україні гуманітарно, але не підтримує включення її фінансування у семирічний бюджет Європейського Союзу.

Деталі читайте у статті: Угорщина починає з нуля. Про що домовилися Зеленський та Мадяр та що має зробити Україна