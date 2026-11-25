Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") офіційно висунула свого лідера у Саксонії-Ангальт Ульріха Зігмунда на посаду голови наступного уряду цієї східнонімецької землі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

З огляду на патову ситуацію, що склалася після вересневих виборів, коли "АдН" стала безперечно найбільшою партією, але все ж не набрала одноосібної більшості, зовсім не очевидно, що Зігмунд отримає 42 голоси, необхідні для того, щоб стати прем’єром землі.

"АдН" має в земельному парламенті 39 голосів, тож Зігмунду знадобиться три голоси від депутатів інших партій під час таємного голосування.

Зараз вже відомо, що голосування щодо того, чи зможе він заручитися підтримкою більшості, відбудеться, попередньо, 8 грудня. Зігмунд заявив минулого тижня, що планує зробити цей крок.

"Я виходжу з того, що буде лише одне голосування", – сказав Зігмунд, висловивши впевненість у тому, що отримає необхідну підтримку, хоча ніхто поза його партією не висловив наміру голосувати за нього.

Лівопопулістська партія BSW, яка має п’ять місць, заявила, що її члени мають намір утриматися від голосування, тоді як 14 із 15 депутатів ХДС у ландтагу заявили, що мають намір покинути зал під час перших двох турів голосування.

Наразі не зрозуміло, як саме може завершитися процес обрання глави земельного уряду.

Але якщо кандидат бере участь у двох голосуваннях у ландтазі – які мають відбутися з інтервалом не більше одного тижня – і не може набрати більшості в жодному з них, ініціюється нове голосування щодо проведення дострокових виборів. Воно має відбутися протягом двох тижнів. У цій ситуації для ініціювання чергових виборів достатньо простої більшості голосів "за".

Якщо більшість голосів за проведення нових виборів не набереться, то проводиться третє голосування щодо обрання голови уряду землі.

У цьому останньому турі для обрання кандидату достатньо лише більшості від загальної кількості відданих голосів, а не більшості від загальної кількості депутатів палати.

У разі, якщо навіть це третє голосування не дасть вирішального результату, а голоси "за" і "проти" розділяться порівну – що, з огляду на арифметику в парламенті, здається принаймні цілком імовірним – то в писаних законах Німеччини чітко не визначено, як саме вирішуватиметься така ситуація.

Експерти з питань права висловили думку, що найімовірнішим рішенням буде продовження голосування доти, доки не буде досягнуто рішення більшістю голосів або відносною більшістю.

Нагадаємо, на земельних виборах у Саксонії-Ангальт 6 вересня "Альтернатива для Німеччини" здобула історичну перемогу, проте без абсолютної більшості, на яку там сподівалися.

6 жовтня президентом земельного парламенту (ландтагу) Саксонії-Ангальт обрали представника ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша. Чотири голоси ультраправий кандидат отримав від інших партій.

Більше на цю тему у статті: Ультраправі йдуть до влади. Чому сенсаційна перемога "АдН" б’є по уряду всієї Німеччини.