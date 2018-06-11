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Суто англійська упередженість: як відрізняється візова політика Британії в Україні та у сусідів

Понеділок, 11 червня 2018, 09:10 — Катерина Кульчицька, "Європа без бар'єрів"
Фото Turismo.org

Велика Британія демонструє особливо прискіпливий підхід до видачі віз українцям. Громадяни України, які отримували британську візу, скаржаться на її завищену вартість, витрати часу, затримки і зриви поїздок. Та чи є британці настільки ж суворими і до інших країн Європи, яким не пощастило бути членами Євросоюзу або учасницями Шенгенської угоди?

Відповідь на це запитання дає статистика видачі віз британцями у 2017 році.

Україна – не Камбоджа

Україна посідає третє місце серед країн Європи за кількістю заявок на отримання британської візи. Більше нас британські візи оформлюють лише громадянам Росії та Туреччини.

При цьому 85% наших заявок – це "візи відвідувачів" і транзитні, які не дають дозволу на працевлаштування, постійне проживання чи навчання.

У 13% випадків Британія відмовлялася видати візу українцям. Британське посольство, до речі, вважає це позитивом – адже у 2015-16 роках цей показник був вищим. Наприклад, у другому і четвертому кварталах 2015 року українці отримували понад 20% відмов. Але й нинішній рівень – доволі високий.

Кожен восьмий українець, що хотів поїхати до Британії, отримав відмову.

Такий показник майже вдвічі перевищує рівень відмов у найвибагливіших до українців країнах Шенгену, наприклад Чехії (6,9% відмов у 2017 році та 6,5% у 2016) і Нідерландах (6% відмов у 2017 і 6,2% у 2016).

Натомість громадянам Росії, Туреччини, Сербії та Білорусі, які також входять до топ-5 країн Європи за кількістю виданих британських віз, відмовляють значно рідше. Лише порівняйте: росіянам у 2017 році відмовили у 2,5% випадків, сербам – у 4%, білорусам – у 5%, а туркам – у 9%.

У кого ж ще середньорічний показник відмов у британських візах складає 13%? Як не дивно, але тут компанію нам складає Камбоджа. Але якщо 13% у цій країні складає всього лише 247 випадків, то для України це – 5,5 тисяч громадян. До того ж ці відмови, як вже зазначалося у редакційній статті "Європейської правди", далеко не завжди були об’єктивними та обґрунтованими.

Топ-5 країн Європи, громадяни яких отримали найбільше віз до ВБ у 2017 році:

Країна

Всього заявок

Видано віз

Відмови

Частка відмов

Росія

158 300

154 609

3 733

2,5%

Туреччина

128 275

115 281

10 967

9%

Україна

44 308

38 553

5 536

13%

Сербія

14 284

13 575

586

4%

Білорусь

11 361

10 718

582

5%

Конфлікт на Сході України та анексія Криму вплинули не тільки на можливості українців подорожувати до Великої Британії, а й на сприйняття українців британцями. На фоні різкого спаду в оформленні віз українцями у 2014 році відбувся і сплеск відмов: від 6-10% у різні періоди 2013 року до 8-18% у 2014-му. А найбільше українцям відмовляли у 2015 році, коли середньорічний показник відмов перевищив 19%.  

Статистика видачі віз до Великої Британії громадянам України у 2013-2017 роках
Статистика видачі віз до Великої Британії громадянам України у 2013-2017 роках

А порівняння з показниками Шенгену демонструє разючу відмінність.

Якщо британці у кризовий 2014 рік відмовляли в середньому кожному восьмому українцю, то представники країн Шенгенської угоди – лише кожному п’ятдесятому!

І тим більше складно порівнювати візову політику Великої Британії – з її 13 відсотками відмов і трьома тижнями на оформлення найпростішої візи – із безвізовим режимом, що вже рік діє для України в інших державах ЄС.

Недешево і нешвидко

Не лише історії тих, кому не пощастило, але й статистика видачі віз невблаганно доводить "особливе ставлення" до України з боку візових служб Великої Британії. Та давайте поглянемо ще й на процедуру оформлення віз.

Українські громадяни мають можливість подати свої документи для оформлення візи до одного візового центру у Києві. Для порівняння, у Росії таких центрів – п’ять, а у Туреччині – сім. При цьому в 2017 році в Росії по візи зверталось у 3,5 рази більше заявників, ніж в Україні, а в Туреччині – у 2,8 разів.

За наявності хоча б ще одного центру, можливо, записатись на подання заявки було б простіше. Приміром, зараз, у червні, найближчі дати запису – за 7-10 днів. Щоби подати документи швидше, треба сплатити чималу суму, близько 100 євро.

Вартість візового збору для отримання візи відвідувача є стандартною для більшості країн світу, в тому числі для українців, росіян чи білорусів: 110 євро за короткострокову одноразову чи багаторазову візу (діє до 6 місяців), 415 євро за дворічну візу, 754 євро за 5-річну, 946 євро за 10-річну.

Винятки є лише для дипломатів, що їдуть з офіційним візитом, чи для інших осіб, офіційно запрошених урядом Великої Британії. Для них британська віза для одноразового в’їзду є безкоштовною. Та це – вкрай рідкісні випадки. Навіть запрошення від Foreign Office не є підставою для оформлення безкоштовної візи.

Подаватися на візу можна за три місяці до запланованої поїздки. І така тривалість обґрунтована: за власними правилами, британці розглядають візові заяви доволі довго. 90% рішень щодо "нерезидентських" віз виносяться протягом 3 тижнів, 98% – протягом 6 тижнів, 100% протягом 12 тижнів від дати подання заявки.

Статистика Home Office підтверджує: розгляд переважної більшості заявок, поданих у Києві, вкладається у 15 робочих днів. Аналогічні показники – у візових центрах Анкари та Мінська. Трохи довше триває розгляд заявок із Сербії.

А от у Москві британці працюють швидше.

Тут заявки на коротку візу здебільшого розглядають у межах 10 робочих днів.

Ще одна важлива відмінність: рішення щодо росіян ухвалюються в Москві, де розміщений один з "хабів" британської служби віз та імміграції, натомість анкети українських заявників розглядають у Варшаві. Раніше навіть паспорти українців пересилали за кордон, щоби поставити в них візу. Нині в Польщу надсилають сканкопії всіх документів, а звідти поштою проходить "стікер" (роздрукована віза) або ж рішення про відмову.

Але так було не завжди.

До 2012 року всі українські заявки розглядали в Києві. Це дозволяло ухвалювати візові рішення і швидше, і адекватніше. Скарги останніх років залишають враження, що частини помилок та дискримінаційних рішень можна було уникнути, якби візовий офіцер жив в Україні і трошки краще орієнтувався в реаліях.

Але що робити, якщо віза потрібна швидше? Британці відповідають: платити гроші.

Послуга прискореного розгляду коштує 251,18 євро (це – додатково до візового збору). За цю оплату анкету ставлять попереду загальної черги, що дозволяє прийняти рішення протягом 5 робочих днів – але не гарантує цього. Є чимало скарг від українців, "термінові" заявки яких розглядали 2 тижні, а то й більше, зриваючи подорожі. У цих випадках Британія не повертає навіть суму надлишкового платежу.

Отже, якщо висловлюватися у дружніх термінах, то візову процедуру Великої Британії можна охарактеризувати двома словами: недешева і нешвидка. І це – проблема не лише України. Інші європейці з країн, що не входять до ЄС, так само очікують на британські візи по три тижні чи навіть більше.

Винятком є росіяни, де терміни розгляду коротші. До того ж, заявники з Росії мають рекордно низький рівень відмов. Українцям поки що можна лише мріяти про такі показники.

Невже українці небезпечні для Британії?

Можливо, річ у тім, що громадяни України як ніхто інший порушують візові правила або просять про притулок на туманному Альбіоні?

Відповідь – НІ.

Навіть громадянам Росії притулок в Британії дають частіше, ніж українцям. У 2017 році з 123 українських заявок було винесено рішення щодо 78 і лише 5 рішень були позитивними. Натомість кількість шукачів притулку з Росії склала 111 осіб, а з 78 прийнятих рішень 30 були позитивними. Та ці показники Росії не вплинули на частку відмов у британських візах, яка залишається на рекордно низькому рівні у 2,5%.

Звичайно, не всі наші співвітчизники поводяться ідеально. І цього року, і минулого повідомлялося про затримання українців через незаконне ввезення мігрантів, а нещодавно з’явилася грунтовна стаття на тему фальшивої самозайнятості мігрантів з України у будівельному секторі Лондона.

Але українці все ж не входять до ключових груп міграційного ризику.

Це підтверджує офіційна британська статистика. За 2016 рік відмови у в’їзді до Британії отримали 436 українців, або всього 0,4% від усіх українських пасажирів. Дані за 2017 рік свідчать, що 170 громадян було примусово повернено з британської території, 358 осіб повернулись добровільно.

То що ж відбувається?

Можна стверджувати: Лондон зберігає щодо України непропорційно сувору візову політику, яка створює серйозні труднощі, затримки та зриви поїздок. Відсоток відмов українцям залишається найвищим із топ-5 європейських країн, громадяни яких найчастіше звертаються за візами.

І це ставлення британців не пом’якшується.

У цьому відмінність з іншими державами ЄС, які поступово спрощували оформлення віз та пришвидшували розгляд заявок. З 2008 року навіть діяло звільнення від сплати консульського збору для низки категорії, і їхній перелік з часом зростав.

Натомість Лондон відмовляється навіть вести переговори про візове спрощення.

Блокуючи в’їзд українців, Британія втрачає не тільки їхню прихильність, а й гроші туристів. Потенціал до збільшення кількості подорожуючих з України є достатньо великим. За даними дослідження ГО "Європи без бар’єрів" та Фонду "Демократичні ініціативи", 19% громадян України планують подорожі до країн ЄС, 11% (4,6 млн) – планують скористатися авіаційним транспортом.

Збільшенню туристичних потоків мав би сприяти також вихід на український ринок лоукост-перевізника Ryanair, який літатиме до Лондона з Києва та Львова. Але візова перепона – надто серйозна.

Зважаючи на те, що жодна країна Європи поза Європейською економічною зоною, окрім Швейцарії, не має безвізового режиму з Великою Британією, Україні марно сподіватися на швидке скасування віз. Але нам необхідно вимагати перегляду чинних механізмів їх видачі.

Йдеться, зокрема, про зниження відсотка відмов та зменшення часу розгляду заявок, а також спрощення механізму оформлення віз для певних категорій населення, таких як дипломати, працівники сфери культури, журналісти та громадські діячі. Варто ставити також питання вартості віз – адже для окремих країн Британія її переглядає.

А діалог навколо припинення безвізового режиму для Великої Британії може стати хорошим стимулом для посилення таких переговорів.

Автор: Катерина Кульчицька,

ГО "Європа без бар'єрів"

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