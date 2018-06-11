Чисто английская предвзятость: как отличается визовая политика Британии в Украине и у соседей

Великобритания демонстрирует особо придирчивый подход к выдаче виз украинцам. Граждане Украины, которые получали британскую визу, жалуются на ее завышенную стоимость, временные затраты, задержки и сорванные поездки. Но относятся ли британцы так же строго к другим странам Европы, которым не посчастливилось быть членами Евросоюза или участницами Шенгенского соглашения?

Ответ на этот вопрос дает статистика выдачи виз британцами в 2017 году.

Украина – не Камбоджа

Украина занимает третье место среди стран Европы по количеству заявок на получение британской визы. Больше нас британские визы оформляют только гражданам России и Турции.

При этом 85% наших заявок – это "визы посетителей" и транзитные, не дающие разрешения на трудоустройство, постоянное проживание или учебу.

В 13% случаев Великобритания отказывалась выдать визы украинцам. Британское посольство, кстати, считает это позитивом – ведь в 2015-16 годах этот показатель был еще выше. Например, во втором и четвертом кварталах 2015 года украинцы получали более 20% отказов. Но и нынешний уровень – достаточно высокий.

Каждый восьмой украинец, желавший поехать в Британию, получил отказ.

Такой показатель почти вдвое превышает уровень отказов в самых требовательных к украинцам странах Шенгена, например Чехии (6,9% отказов в 2017 году и 6,5% в 2016) и Нидерландах (6% отказов в 2017 и 6,2% в 2016).

А вот гражданам России, Турции, Сербии и Беларуси, которые также входят в топ-5 стран Европы по количеству выданных британских виз, отказывают значительно реже. Только сравните: россиянам в 2017 году отказали в 2,5% случаев, сербам – в 4%, белорусам – в 5%, а туркам – в 9%.

У кого же еще среднегодовой показатель отказов в британских визах составляет 13%? Как ни странно, но здесь компанию нам составляет Камбоджа. Но если 13% в этой стране составляет всего лишь 247 случаев, то для Украины это – 5500 граждан. К тому же эти отказы, как уже отмечалось в редакционной статье "Европейской правды", далеко не всегда были объективными и обоснованными.

Топ-5 стран Европы, граждане которых получили больше всего виз в ВБ в 2017 году:

Страна Всего заявок Выдано виз Отказы Доля отказов Россия 158 300 154 609 3 733 2,5% Турция 128 275 115 281 10 967 9% Украина 44 308 38 553 5 536 13% Сербия 14 284 13 575 586 4% Беларусь 11 361 10 718 582 5%

Конфликт на Востоке Украины и аннексия Крыма повлияли не только на возможности украинцев путешествовать в Великобританию, но и на восприятие украинцев британцами. На фоне резкого спада в оформлении виз украинцами в 2014 году произошел и всплеск отказов от 6-10% в разные периоды 2013 года до 8-18% в 2014-м. А больше всего украинцам отказывали в 2015 году, когда среднегодовой показатель отказов превысил 19%.

Статистика выдачи виз в Великобританию гражданам Украины в 2013-2017 годах

А сравнение с показателями Шенгена демонстрирует разительное отличие.

Если британцы в кризисный 2014 год отказывали в среднем каждому восьмому украинцу, то представители стран Шенгенского соглашения – лишь каждому пятидесятому!

И тем более сложно сравнивать визовую политику Великобритании – с ее 13% отказов и тремя неделями на оформление простой визы – с безвизовым режимом, который уже год действует для Украины в других государствах ЕС.

Дорого и не быстро

Не только истории тех, кому не повезло, но и статистика выдачи виз неумолимо доказывает "особое отношение" к Украине со стороны визовых служб Великобритании. И давайте посмотрим еще на процедуру оформления виз.

Украинские граждане имеют возможность подать свои документы для оформления визы в один визовый центр в Киеве. Для сравнения, в России таких центров – пять, а в Турции – семь. При этом в 2017 году в России за визами обращались в 3,5 раза больше заявителей, чем в Украине, а в Турции – в 2,8 раза.

При наличии хотя бы еще одного центра, возможно, записаться на подачу заявки было бы проще. К примеру, сейчас, в июне, ближайшие даты записи – за 7-10 дней. Чтобы подать документы быстрее, нужно заплатить немалую сумму, около 100 евро.

Стоимость визового сбора для получения визы посетителя является стандартной для большинства стран мира, в том числе для украинцев, россиян и белорусов: 110 евро за краткосрочную однократную или многократную визу (действует до 6 месяцев), 415 евро за двухлетнюю визу, 754 евро за 5-летнюю, 946 евро за 10-летнюю.

Исключения есть только для дипломатов, едущих с официальным визитом, или для других лиц, официально приглашенных правительством Великобритании. Для них британская виза для однократного въезда бесплатна. Но это – крайне редкие случаи. Даже приглашение от Foreign Office не является основанием для оформления бесплатной визы.

Подаваться на визу можно за три месяца до планируемой поездки. И такая продолжительность обоснованна: по собственным правилам, британцы рассматривают визовые заявки довольно долго. 90% решений по "нерезидентским" визам выносятся в течение 3 недель, 98% – в течение 6 недель, 100% в течение 12 недель с даты подачи заявки.

Статистика Home Office подтверждает: рассмотрение подавляющего большинства заявок, поданных в Киеве, укладывается в 15 рабочих дней. Аналогичные показатели – в визовых центрах Анкары и Минска. Немного дольше длится рассмотрение заявок из Сербии.

А вот в Москве британцы работают быстрее.

Здесь заявки на короткую визу в основном рассматривают в пределах 10 рабочих дней.

Еще одно важное отличие: решение по россиянам принимаются в Москве, где расположен один из "хабов" британской службы виз и иммиграции, а вот анкеты украинских заявителей рассматривают в Варшаве. Раньше даже паспорта украинцев пересылали за границу, чтобы поставить в них визу. Сейчас в Польшу присылают сканкопию всех документов, а оттуда по почте проходит "стикер" (распечатанная виза) или решение об отказе.

Но так было не всегда.

До 2012 года все украинские заявки рассматривали в Киеве. Это позволяло принимать визовые решения и быстрее, и адекватнее. Жалобы последних лет оставляют впечатление, что части ошибок и дискриминационных решений можно было избежать, если бы визовый офицер жил в Украине и лучше ориентировался в реалиях.

Но что делать, если виза нужна быстрее? Британцы отвечают: платить деньги.

Услуга ускоренного рассмотрения стоит 251,18 евро (это – дополнительно к визовому сбору). За эту плату анкету ставят впереди общей очереди, что позволяет принять решение в течение 5 рабочих дней – но не гарантирует этого. Есть немало жалоб от украинцев, что "срочные" заявки рассматривали две недели, а то и больше, срывая поездку. В этих случаях Великобритания не возвращает даже сумму повышенного платежа.

Итак, если выражаться сдержанно, то визовую процедуру Великобритании можно охарактеризовать двумя словами: недешевая и небыстрая. И это – проблема не только Украины. Другие европейцы из стран, не входящих в ЕС, также ждут британских виз по три недели или даже больше.

Исключение составляют россияне, для которых сроки рассмотрения меньше. К тому же заявители из России получают рекордно низкий уровень отказов. Украинцы пока могут только мечтать о таких показателях.

Неужели украинцы опасны для Британии?

Возможно, дело в том, что граждане Украины как никто другой нарушают визовые правила или просят убежища на туманном Альбионе?

Ответ – НЕТ.

Даже гражданам России убежище в Британии дают чаще, чем украинцам. В 2017 году из 123 украинских заявок было принято решение по 78 и только 5 решений были положительными. При этом количество искателей убежища из России составило 111 человек, а из 78 принятых решений 30 были положительными. И эти показатели не повлияли на долю отказов россиянам в британских визах, которая остается на рекордно низком уровне в 2,5%.

Конечно, не все наши соотечественники ведут себя идеально. И в этом году, і в прошлом сообщалось о задержании украинцев за незаконный ввоз мигрантов, а недавно появилась подробная статья на тему фальшивой самозанятости мигрантов из Украины в строительном секторе Лондона.

Но украинцы все же не входят в ключевые группы миграционного риска.

Это подтверждает официальная британская статистика. За 2016 год отказы во въезде в Британии получили 436 украинцев, или всего 0,4% от всех украинских пассажиров. Данные за 2017 год свидетельствуют, что 170 граждан были принудительно возвращены с британской территории, 358 человек вернулись добровольно.

Так что же происходит?

Можно утверждать: Лондон сохраняет в отношении Украины непропорционально строгую визовую политику, которая создает серьезные трудности, задержки и срывы поездок. Процент отказов украинцев остается самым высоким из топ-5 европейских стран, граждане которых чаще всего обращаются за визами.

И это отношение британцев не смягчается.

В этом и состоит отличие от других государств ЕС, которые постепенно упрощали оформление виз и ускоряли рассмотрение заявок. С 2008 года даже действовало освобождение от уплаты консульского сбора для ряда категории, и их перечень со временем увеличивался.

При этом Лондон отказывается даже вести переговоры о визовом упрощении.

Блокируя въезд украинцев, Великобритания теряет не только их расположение, но и деньги туристов. Потенциал увеличения количества путешественников из Украины достаточно велик. По данным исследования ОО "Европы без барьеров" и фонда "Демократические инициативы", 19% граждан Украины планируют путешествия в страны ЕС, 11% (4,6 млн) – планируют воспользоваться авиационным транспортом.

Увеличению туристических потоков должен был бы способствовать также выход на украинский рынок лоукост-перевозчика Ryanair, который будет летать в Лондон из Киева и Львова. Но визовая преграда – слишком серьезная.

Учитывая то, что ни одна страна Европы вне Европейской экономической зоны, кроме Швейцарии, не имеет безвизового режима с Великобританией, Украине не стоит надеяться на скорую отмену виз. Но нам необходимо требовать пересмотра действующих механизмов их выдачи.

Речь идет о снижении процента отказов и сокращении времени рассмотрения заявок, а также упрощении механизма оформления виз для определенных категорий населения, таких как дипломаты, работники сферы культуры, журналисты и общественные деятели. Стоит поднимать и вопрос о стоимости виз – ведь для отдельных стран Великобритания ее пересматривает.

А диалог о прекращении безвизового режима для Великобритании может стать хорошим стимулом для усиления таких переговоров.

Автор: Катерина Кульчицкая,

ОО "Европа без барьеров"