Італія об'єднує популістів: чи здатні крайні праві кинути виклик ЄС

"Загроза європейській мрії породжена бюрократами та банкірами, які надто довго керували Європою", – заявив, стоячи у конференц-залі розкішного міланського готелю, віце-прем'єр Італії та лідер "Ліги" Маттео Сальвіні.

Поруч із ним стояли два євродепутати: Йорг Мойтен з "Альтернативи для Німеччини" (AfD), Андерс Вістісен з Данської народної партії і Оллі Котро – кандидат від партії "Справжні фіни", що став другим на національних виборах минулими вихідними у Фінляндії.

Разом вони анонсували створення нового блоку, який "оновить" Європейський парламент.

Об’єднання популістів створить загрозу, якщо нова політична сила отримає блокуючий голос у ЄП, формуючи виклик для повноцінного функціонування Євросоюзу.

Нові євроамбіції

Згідно з останніми опитуваннями, дві партії, які мали владу в Європейському парламенті, – консервативна Європейська народна партія (ЄНП), а також Партія соціалістів і демократів – найімовірніше, отримають менше місць, ніж зазвичай, що унеможливить традиційну велику коаліцію, яка керувала Європою протягом останніх десятиліть.

Натомість після травневих виборів свою присутність у Європарламенті збільшать праві і національно-популістичні партії. Зараз ці політичні партії є членами різних європейських парламентських угруповань, але новий альянс є першим кроком у спробах Сальвіні об'єднати їх під одним "крилом".

Проте чи достатньо цього для створення нової фракції в Європарламенті?

Єврогрупі Сальвіні потрібно щонайменше 25 членів Європейського парламенту з семи різних країн ЄС, і тоді Європарламенту доведеться визнати "Європейський альянс народів та націй".

Це завдання ускладнюється тим, що інші правопопулісти, серед яких "Фідес" Віктора Орбана та польська "Право і справедливість", відмовилися від союзу з "Лігою". І це навіть після того, як Маттео Сальвіні оголошував про спільність позицій у результаті двосторонніх перемовин.

До того ж французька партія "Національне зібрання" та Австрійська партія свободи (FPÖ) не приїхали до Мілана, хоч і підтвердили можливість своєї співпраці з "Лігою".

А найголовніше – створення нової фракції стане можливим лише за наявності гарного результату на виборах 26 травня до Європарламенту самої "Ліги".

Погані новини для популістів

Потужні євроамбіції мають приховати той факт, що у італійській коаліції далеко не все добре вдома.

Міністр економіки та фінансів Італії Джованні Тріа підтверджує, що італійська економіка перебуває у стагнації. Нагадаємо, що "жовто-зелена" коаліція збільшила прогнозований дефіцит бюджету в 2019 році, намагаючись підтримати програми дострокового виходу на пенсію та базовий дохід для громадян.

7 травня Європейська комісія опублікує оновлені економічні прогнози для країн єврозони.

Втім, вже зараз відомо, що новини будуть невтішними для Італії.

"Існує занепокоєння, що італійська економіка іще більше уповільнить своє зростання", – сказав єврокомісар Валдіс Домбровскіс на прес-конференції в Бухаресті минулого тижня. "Ми повинні бачити, які наслідки це матиме для бюджету ЄС".

В цих умовах Італія, ймовірно, повинна буде заморозити 2 мільярди євро ($2,2 млрд) витрат цього року, щоб дотримуватися фіскальних правил ЄС.

Дотримуватися правил чи ні? Але Рим погодився з Брюсселем, що ці 2 мільярди євро будуть витрачені за умови, що її економічні показники не погіршаться. Тепер це застереження "буде реалізовано", сказав Домбровскіс.

Розклади перед виборами

Перші проблеми з підтримкою відчув інший учасник італійської коаліції – "Рух 5 зірок".

Партія вирішила піти інноваційним шляхом і зареєструвати потенційних кандидатів до Європарламенту через онлайн-систему голосування "Руссо".

Втім, перелік цих кандидатів вже викликав неприховані тертя всередині партії. Так, наприкінці минулого тижня, коли відбулося зібрання "Руху", Луїджі ді Майо не зміг пояснити своїм однопартійцям, чим аргументовані імена 10 топ-кандидатів до Європейського парламенту.

Ріккардо Річчарді, відомий італійський "5-зірковий" кінорежисер, дивується: хто є тим таємничим адміністратором, який узгоджує ці списки? Лунали навіть заяви, що "Рух виходить з-під контролю".

Відповідно, почалися "перебіжні рухи" від "Руху 5 зірок" до "Ліги". Як приклад, Фабіо Грегореллі, що не пройшов до європарламентських списків від "Руху", отримав такий статус у "Лізі".

У цій ситуації зростання прихильності італійців має опозиційна Демпартія (згідно з опитуваннями SWG – 22,1% у порівнянні із 22% – для "Руху 5 зірок").

Зростанню рейтингів Демпартія завдячує своєму новому очільнику – Ніколо Дзінгареллі, що намагався відновити імідж партії та довіру до неї італійців після березня 2018 року. Звісно, зростання не є значним, але цього виявилося достатньо, щоб "Рух 5 зірок" почав нервувати.

Втім, для самої "Ліги" електоральні перспективи поки виглядають найбільш перспективно. За неї 33% італійців хочуть віддати свої голоси на європарламентських перегонах (pollofpolls.eu). Незмінним фаворитом залишається Маттео Сальвіні. Зокрема, у випадку успіху на виборах до Європарламенту він отримає шанс оголосити про нові національні вибори. Це чудово розуміють й інші італійські партії. "Лізі" необхідно правильно обирати партнерів для виборів до Європарламенту", – заявила 13 квітня лідерка партії "Брати Італії" Джоржія Мелоні.

Вона точно знає, що опісля європарламентських виборів Маттео Сальвіні захоче втілити мрію прийти до влади в Італії і зайняти прем’єрське крісло.

А для цього йому потрібні нові національні вибори і, звичайно, нові союзники.

Заслуговують на увагу і ще декілька топ-кандидатів до Європарламенту – Марко Дзанні (відповідальний у "Лізі" за зовнішні справи) та улюбленець ток-шоу, професор-євроскептик Антоніо Маріа Рінальді, що славиться своєю прихильністю до "жовтих жилетів".

Маттео Сальвіні хоче також привернути увагу до своєї партії і через молоді імена: Вінченцо Софо, засновник неурядової організації "Талебан" та прихильник "Ліги" з 2009 року, більш відомий тим, що закохав у себе племінницю французької лідерки Марі Ле Пен, Маріон Ле Пен.

Втім, не "Лігою" та "Рухом" єдиними...

Пліч-о-пліч із Сільвіо Берлусконі до Європарламенту воліє йти і президент Європарламенту – Антоніо Таяні. Проте Берлусконі доводиться скрутно і в такій ролі, оскільки, через низьку підтримку виборців у 2018 році та падіння рейтингу в 2019 році, інші правоцентристи не хочуть бачити його "партнером за списками".

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Майбутній блок європейських правопопулістів ще не пройшов перші випробування.

Його учасникам ще доведеться шукати спільну мову в питаннях домовленостей щодо бюджету ЄС, відносин із Росією та інших суперечливих аспектах.

Втім, перший раунд переговорів однозначно пішов на користь Маттео Сальвіні. І тому він запрошує усіх однодумців знову відвідати Мілан.

Цього разу – 18 травня, коли площа Дуомо збере усіх його прихильників за тиждень до вирішального європарламентського голосування.

Автор: Вікторія Вдовиченко,

кандидат історичних наук,

асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма"