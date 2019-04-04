Цікаве за 70 років НАТО: перевірте, що ви знаєте про Альянс

Рівно сім десятків років тому, 4 квітня 1949 року, у столиці США Вашингтоні був підписаний договір про заснування Північно-Атлантичного альянсу.

Тоді у складі НАТО було 12 держав. У 1999 році їх було вже 19, за 20 років – стало ще на 10 більше.

Україна має офіційний статус держави, що прагне до членства, і Альянс офіційно визнає: одного дня ми станемо частиною цієї спільноти.

Але що особисто ви знаєте про НАТО? Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції підготував quiz-вікторину до ювілею Альянсу. Перевірте свої знання: дуже ймовірно, що відповіді на деякі запитання всерйоз вас здивують! ;)

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