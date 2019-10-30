Пластик, прощавай: як Європа готується до екологічної революції

Євросоюз наближається до революційних змін – відмови від пластику, що не піддається переробці. Нові правила виробництва і переробки прописані в Європейській директиві щодо пластику.

Сміттєва проблема стосується всього Євросоюзу. Ніхто не каже про це відкрито, але неофіційно політики починають визнавати, що насправді у багатьох європейських країнах лише імітують рециклінг. Вони охоче позбуваються відходів, оскільки їх переробка вдома коштує набагато дорожче, ніж відправка до азійських країн.

Але за нинішнього рівня споживання навіть це не вирішує проблему: зміни необхідні, інакше Європа просто потоне у пластиковому смітті.

Директива щодо пластику передбачає радикальну зміну способу виробництва – втім, не всіх продуктів з пластику і предметів одноразового використання, а лише деяких. Це, зокрема, харчові ємності, пляшки, стаканчики для напоїв, повітряні кулі, вологі серветки, гігієнічні прокладки і тютюнові вироби з фільтром. Крім того, директива поширюється на рибальські знаряддя, які містять штучні матеріали.

Нова норма набула чинності 2019 року, і перший етап її включення в польську законодавчу систему має завершитися за два роки. Здавалося б, часу ще багато, однак зміни настільки масштабні, що підприємці повинні готуватися до них вже зараз.

У багатьох країнах цей процес буде складним: виконання закону вимагатиме глибоких, дорогих і масштабних змін. Спробуємо на досвіді сусідньої Польщі показати, які реформи доведеться провести членам ЄС.

Недосконала система

Щороку в Польщі використовують 3,5 млн тонн пластику. В галузі працює близько 160 тис. осіб, її оборот становить 80 млрд злотих (19 млрд євро), з яких понад половина припадає на ринок упаковки. Саме цим виробникам доведеться шукати ефективний спосіб переробки пластикових відходів.

Попри те, що в принципі система роздільного збору сміття вже давно функціонує в Польщі, зараз переробка пластику в країні лишається на низькому рівні. Немає пунктів прийому та системи утилізації пластикових пляшок, до того ж одноразові упаковки виробляють з низькоякісного пластику –

лише 40% упаковок підлягають рециклінгу. Все інше потрапляє на звалища.

Певні зміни вводилися і раніше. Дуже правильним рішенням було скасування безкоштовних поліетиленових пакетів, завдяки якій почало змінюватися ставлення до проблеми сміття. Є також спроби вторинного застосування використаної сировини. Наприклад, фірма Adidas продає кросівки, зроблені з пластикових відходів.

Але для вирішення проблеми цих заходів замало порівняно з тим, що пропонує нова директива.

Харчова промисловість

Екореволюція, поза сумнівом, зачепить харчову промисловість – головного замовника упаковок. Але поки що не всі усвідомлюють масштаб змін. Особливо це стосується малих підприємств.

"Для харчового сектора прощання з пластиком означає необхідність переобладнати виробничі лінії під нові упаковки. Не пізніше 2023 року всі пластикові пляшки повинні бути зроблені як мінімум на 25% із вторинної сировини, а до 2030 року – на 30%", – говорить Кшиштоф Бачинський, голова ЕКО-ПАК, організації, що займається управлінням відходами.

Очевидно, що нововведення призведуть до зростання цін на продукти, а це своєю чергою, вдарить по кишені споживачів.

Особливо сильно зміни торкнуться галузі напоїв. У 2024 році з магазинів мають зникнути пластикові пляшки з кришками, що закручуються.

До 2025 року Польща зобов'язана забезпечити вторинну переробку 50% штучних матеріалів, до 2030 – 55%. Однак у випадку пластикових пляшок директива збільшує цей рівень ще на 40%. Щоб досягти цього, держава має запровадити систему прийому пластикової тари або встановити селективний збір відходів в рамках системи розширеної відповідальності виробників.

Зміни торкнуться також сектора гастрономії та кейтерингу. З 2021 року набуде чинності заборона на використання одноразових пластикових тарілок, столових приборів і соломинок для напоїв.

Ці товари не можна буде купити в жодній країні Євросоюзу. На ринку вже з'являються замінники пластику – зокрема, дерев'яний посуд, а також посуд з кукурудзяного крохмалю і скла.

Виклик прийнято

Для того щоб нових правил дотримувалися, всю систему управління комунальними відходами доведеться значно змінити. Постаратися для цього доведеться всім учасникам процесу: органам місцевого самоврядування (вони несуть відповідальність за організацію збору відходів), фірмам, що збирають комунальні відходи (вони мають першим стояти "на сторожі" якості селективного збору), пунктам сортування відходів (вони готують сміття до рециклінгу), утилізаційним організаціям (які забезпечують сам процес переробки), сміттєспалювальним заводам і, нарешті, підприємствам, що поставляють на ринок пластмасу (вони очікують якісної вторсировини для виробництва нових упаковок).

Зараз у Польщі обов'язки зі збору відходів і управління ними покладено на гміни (адміністративні одиниці нижнього рівня. – Ред.), а пов'язані з цим витрати покриваються за рахунок плати, яку вносять мешканці.

Однак завдяки запровадженню нового законодавства ЄС витрати на селективний збір відходів упаковки і підготовку цих відходів до рециклінгу набагато менше обтяжуватимуть мешканців. Частина витрат гмін покриватимуть організації з утилізації упаковок.

Щоб нова система працювала, перш за все треба підвищити ефективність роздільного збору на місцях, щоб якомога більший відсоток сміття потрапляв на переробку.

Концепція передбачає поступове підвищення вимог.

З 2021 року відсоток сміття, непридатного до переробки, має скоротитися до 25%, з 2025 – до 15%.

Автор: Марія Сикорська,

журналістка (Польща)

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