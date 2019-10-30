"Ви – наступні лідери України": виступ генсека НАТО в Одеській морській академії

Я справді радий бути у цьому історичному місті, столиці українських військово-морських сил. Ми сьогодні відвідали чотири військових кораблі НАТО на причалі Одеси, і я вважаю, що це демонструє тверду підтримку України.

Не тільки я, а й 29 послів, що є членами Північноатлантичної ради, до яких доєднався представник Північної Македонії, що скоро стане нашим 30-м членом.

Кожен із цих послів, а також кожна з цих держав – усі до єдиної – підтримують Україну.

Одеська морська академія, де ми є зараз, почала свою історію 75 років тому.

НАТО від вас не дуже відстає.

Цього року ми відзначаємо 70-річчя нашого Альянсу.

НАТО – це потужна ідея, яка дозволяє націям-однодумцям, які поділяють спільні цінності та інтереси, діяти разом у солідарності та дружбі. А якщо виникне така потреба – то захищати одна одну на полі бою.

Це зобов’язання дозволяло державам-союзникам зберігати свободу та безпеку в часи холодної війни, у ті часи, коли НАТО та Україна опинилися на протилежних сторонах.

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Але 30 років тому, в листопаді 1989 року, Берлінська стіна впала, а по Європі пронеслися зміни. Замість повалених диктатур поширювалася демократія. Свобода перемогла утиски.

Тоді спільні цінності НАТО дозволили нам розвинути глибоке партнерство з нашими друзями навколо світу.

Серед цих друзів – Україна.

Ми маємо партнерство для того, щоби працювати разом, підтримуючи один одного.

І саме тому, хай якими складними є виклики, хай якою серйозною є загроза, я впевнений, що разом – як друзі та партнери – ми здатні подолати будь-які складнощі.

Минуло більше п’яти років відтоді, як Росія незаконно анексувала Крим, складову частину суверенної України. Росія підірвала суверенітет та територіальну цілісність України. І це підриває не одне десятиріччя дій задля миру та стабільності в Європі.

НАТО ніколи не визнає незаконну та нелегальну анексію Криму Росією.

Усіх союзників, європейські та північноамериканські держави, об’єднує засудження дій Росії. Ми закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі, зупинити кібератаки та кампанії з дезінформації. Вона має відкликати свої сили зі Східної України та дозволити моніторам ОБСЄ повний та безперешкодний доступ до всієї України.

Я вітаю звільнення захоплених моряків з трьох українських військових кораблів. Вони продемонструвати велику сміливість та рішучість у дуже складній ситуації.

Вони продемонстрували справжній український дух.

Їхнє звільнення – це крок у правильному напрямі.

Але Росія має звільнити усіх українських громадян, повернути захоплені судна та гарантувати вільну навігацію.

Вона має забезпечити вільний доступ до українських портів на Азові, у відповідності до її міжнародних зобов’язань.

А також мають бути виконані Мінські домовленості – усіма сторонами.

Конфлікт на Сході змусив понад мільйон людей залишити свої домівки. Понад 13 тисяч українців були вбиті, і їхня кількість продовжує зростати.

Страждання людей мають припинитися.

А тому я вітаю відданість президента Зеленського ідеї мирного розв’язання конфлікту у Східній Україні. А НАТО і далі підтримуватиме суверенітет і територіальну цілісність України.

* * * * *

НАТО та Україна вже багато років є близькими партнерами. За останні 5 років наше партнерство стало лише ближчим.

НАТО підтримує зусилля України, спрямовані на реформування її оборонних інституцій та збройних сил.

Комплексний пакет допомоги Україні, схвалений НАТО, стосується багатьох речей. Він покликаний:

посилити демократичний контроль за збройними силами;

поліпшити управління всередині війська;

викорінити корупцію у безпековому секторі та забезпечити його якісне управління;

допомогти боротися з постійним напливом кібератак;

підвищити якість військової освіти і навчання, а також заохочувати прийняття стандартів НАТО.

В останньому питанні ваша Академія відіграє провідну роль.

Ми також збільшили нашу підтримку в Чорному морі, включаючи співпрацю з українським ВМФ – з більшим рівнем обміну інформацією з НАТО, з візитами (кораблів НАТО) до українських портів та зі спільними навчаннями.

НАТО надає істотну підтримку Одеській морській академії. Вже змінивши її на краще. Наприклад, як окремий предмет викладається лідерство, тобто військове керівництво, за підтримки Військово-морської академії США.

Польща, Болгарія та США допомагають створити навчальну програму щодо логістики.

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Курсанти,

В майбутньому багато хто з вас можуть взяти участь у місіях НАТО.

Ваші вміння, досвід та сміливість стануть цінним внеском у міжнародний мир та безпеку.

Ви є майбутнім українського флоту.

Ви – наступне покоління українських лідерів.

А також ви – громадяни вільної та демократичної України. Формувати майбутнє цієї країни – це ваше право та ваша відповідальність.

Єнс Столтенберг,

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу

Одеса, 30 жовтня 2019 року

переклад "Європейської правди"