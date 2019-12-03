Торгівля із преференціями: які країни надають переваги українському експорту

Адміністрація Дональда Трампа повідомила про відновлення дії Генералізованої системи преференцій (ГСП) США для України. На даний момент очікується, що застосування таких преференцій щодо українських товарів діятиме як мінімум до кінця 2020 року та може бути продовжене.

Нагадаємо, що застосування цієї системи щодо українських товарів було припинено у квітні 2018 року через незадовільний, на думку США, стан захисту прав інтелектуальної власності в нашій державі.

Генералізована система преференцій – це торговий режим, в рамках якого одна країна в односторонньому порядку надає торгові преференції іншій країні у вигляді скасування або зменшення ввізних мит.

ГСП є винятком із базового принципу СОТ, відповідно до якого всі подібні товари отримують однакові торгові преференції від будь-якого члена СОТ незалежно від країни їхнього походження. Варто наголосити, що ГСП може застосовуватися лише щодо товарів і не діє щодо послуг.

Даний режим за принципом дії схожий на преференції в рамках угод про вільну торгівлю, проте відрізняється низкою факторів, насамперед тим, що в рамках ГСП преференції надаються в односторонньому порядку. Тому країни, що надають ці торговельні переваги, так само в односторонньому порядку визначають всі відповідні умови щодо їх застосування: перелік товарів, що підпадають під дію режиму, пільгові ставки ввізних мит, вимоги щодо походження товару, період дії преференцій тощо.

Варто зазначити, що ГСП США – це не єдина система односторонніх торгових преференцій, що застосовується до українських товарів.

Зокрема, українські експортери можуть зараз користуватися також перевагами ГСП Японії та Канади. Детальніше про кожну з них – нижче.

Сполучені Штати

ГСП США була запроваджена у 1974 році. З того часу на щорічній основі переглядається список товарів, що підпадають під даний режим. Так само може переглядатися перелік країн-бенефіціарів, умови доступу до преференційного режиму тощо.

Щодо України ГСП США була відновлена 30 жовтня 2019 року. Це дозволяє українським виробникам експортувати певну частину товарів до США без сплати ввізного мита.

Відповідний перелік включає близько 150 тарифних ліній Гармонізованого тарифу США. Сюди входить деяка сільськогосподарська продукція, низка промислових товарів, окремі предмети одягу, ювелірні вироби, деякі технічні вироби та ін. Водночас незалежно від країни походження з програми виключені такі чутливі для США товари, як більшість предметів одягу, текстиль, годинники, взуття, електроніка, вироби зі сталі та скла, більшість сільськогосподарської продукції тощо.

Варто зазначити, що торгові преференції США були відновлені для українських товарів частково – лише щодо третини торгових переваг порівняно з тими, що застосовувалися щодо України до квітня 2018 року.

Орієнтовна вартість торгових преференцій на сьогодні складає $12 млн, тоді як попередні преференції охоплювали торговельний оборот у $36 млн.

Тим не менше, незважаючи на широкий обсяг преференцій, що надавався Україні в рамках попередньої дії ГСП, згідно з оцінкою Мінекономрозвитку рівень використання відповідних пільг був дуже низьким.

Щоб скористатися торговельними преференціями, не потрібно отримувати жодні додаткові дозволи або інші документи. Водночас для імпорту товару за пільговою ставкою ввізного мита імпортер повинен зробити відповідний запит. А саме під час заповнення митної документації імпортер має зробити позначку ("А") при зазначені коду митної класифікації товару, що імпортується.

Разом з тим, як імпортери, так і експортери повинні бути готовими до того, що при ввезенні товару в будь-який момент митні органи можуть запросити надати супровідну документацію з метою підтвердження його походження та вартості.

Така документація може включати декларацію ГСП, рахунок-фактуру, специфікацію використаних матеріалів, замовлення на придбання товару, бухгалтерську документацію для підтвердження виробничих витрат, інформацію про заробітну плату для документування витрат на оплату праці тощо.

Японія

ГСП Японії була вперше імплементована у 1971 році. На сьогодні її дія передбачена до 31 березня 2021 року.

Ця система охоплює набагато ширший перелік продукції порівняно з ГСП США і включає сьогодні більше 3500 тарифних ліній, з яких 11% становлять сільськогосподарські, а решта 89% – промислові товари.

Більшість промислових товарів можуть імпортуватися до Японії в рамках ГСП без сплати ввізного мита. До сільськогосподарських товарів застосовується нульова або знижена ставка ввізного мита. Ставки імпортних мит на товари, що не підпадають під дію нульового тарифу, зменшені на 20, 40, 60 або 80 відсотків, залежно від конкретного виду товару.

Для підтвердження походження товару експортер має отримати сертифікат Форми А. Відповідний документ видає торгово-промислова палата України.

Сертифікат Форми А не подається митним органам Японії, якщо сукупна митна вартість партії товару менша 200 тисяч єн.

Канада

Україна входить також до списку бенефіціарів торгових преференцій, що надаються в рамках ГСП Канади, яка була вперше імплементована у 1974 році. Дія програми переглядається і продовжується кожних 10 років.

Відповідно до чинного законодавства Канади, дія ГСП передбачена до 31 грудня 2024 року.

Канадські преференції мало чим відрізняються від схем, описаних вище. Зокрема, всі товари, навпроти яких стоїть позначка "GPT", в Митному тарифі Канади підпадають під дію ГСП Канади.

Так, залежно від конкретного товару, імпорт може здійснюватися або зі сплатою зниженої ставки мита, або на безмитній основі. Варто зазначити, що дія преференцій не поширюється на деякі товари, зокрема хімічну продукцію, одяг та текстильні вироби. Щодо підтвердження походження товару, то експортер повинен отримати сертифікат Форми А або може видати самостійно документ, що засвідчує українське походження (Exporter’s Statement of Origin).

Разом з тим, товари до Канади можуть імпортуватися на преференційних умовах як в рамках ГСП, так і на основі угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Канадою. Тому в даному випадку українські експортери можуть обирати той преференційний торговельний режим, який підходить їм більше залежно від ставки імпортного мита та форми підтвердження походження товару в рамках чинних ЗВТ та ГСП Канади.

Нагадаємо, що до 2018 року українські експортери також могли користуватися преференціями ГСП ЄС та Туреччини. Проте у зв’язку з набуттям чинності ЗВТ між Україною та ЄС відповідний преференційний режим був припинений спочатку з боку ЄС, а згодом – і Туреччини.

Тому, швидше за все, ГСП Канади також не буде застосовуватися щодо України після 31 грудня 2024 року.

Як використати преференції?

Що необхдно зробити українстоким виробникам для ефективного використання торговельних преференцій, що передбачені ГСП?

Беручи до уваги, що під час попереднього застосування ГСП США щодо України лише невелика частина українських експортерів використовувала відповідні торговельні преференції, важливо, щоб українські компанії знали та використовували свої переваги на експортних ринках – як ті, що надаються в рамках односторонніх преференцій іншими країнами, так і ті, що передбачені угодами про вільну торгівлю України та правилами СОТ.

Автор: Вікторія Микуляк,

юрист Sayenko Kharenko