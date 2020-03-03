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У епіцентрі коронавірусу в Італії бракує місць у лікарнях та лікарів

Вівторок, 3 березня 2020, 10:49

У Ломбардії, яка є епіцентром коронавірусу в Італії, виникла надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я: не вистачає місць у лікарнях та лікарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

В Ломбардії був зареєстрований перший позитивний тест на коронавірус. Сьогодні у регіоні зафіксовано 1254 з 2036 випадків захворювання в Італії.

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Минулого тижня до лікарень найбільш постраждалих  від вірусу Лоді і Кремоні прибувало більше хворих, ніж вони могли прийняти, тож пацієнтів скеровували до інших медичних закладів.

Приватні лікарні в Ломбардії запропонували надати ліжка для відділень інтенсивної терапії. Понад десять лікарів з приватного сектора погодилися працювати в державних лікарнях, щоб пом'якшити кризу.

Регіональна влада звернулася до лікарень Ломбардії з проханням скоротити на 70% планові хірургічні операції, щоб звільнити місця у відділеннях інтенсивної терапії для хворих на коронавірус.

Водночас у Ломбардії 10% лікарів і медсестер не можуть працювати, тому що вони показали позитивний результат на вірус і перебувають на карантині.

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Регіональний уряд Ломбардії звернувся до центрального уряду в Римі з проханням повернути на роботу колишніх лікарів і медсестер, які вийшли на пенсію. Крім того, тепер очікується, що випускники, які повинні були скласти випускні іспити в наступному місяці, здадуть їх екстрено найближчими днями, щоб негайно приступити до роботи.

"Ми візьмемо кого завгодно: старого, молодого. Нам потрібен персонал, особливо кваліфіковані лікарі", - сказав Джуліо Галлера, топ-чиновник у сфері охорони здоров’я регіону.

Офіційні особи Італії очікують, що кількість хворих продовжить рости принаймні ще протягом тижня, поки заходи щодо стримування вірусу не почнуть давати свої результати.

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Коронавірус Італія
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