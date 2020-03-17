Кредити, гроші на зарплати і податкові канікули: як в ЄС рятують бізнес від коронакризи

Зачинені магазини, звільнення співробітників, загроза масового закриття підприємств...

Пандемія коронавірусу, центром якої стала Європа, змусила всі країни подумати про заходи з підтримки бізнесу, щоб уберегти його від масового банкрутства.

Для стримування спалаху коронавірусу і пом'якшення його негативних соціально-економічних наслідків Євросоюз у межах Інвестиційної ініціативи щодо реагування на коронавірус виділив державам-членам 37 млрд євро.

Та не чекаючи на допомогу з Брюсселя, свої комплекси заходів з порятунку бізнесу розробляють і в окремих країнах ЄС.

Що там пропонується зробити і як цей досвід може бути корисний для України?

Польща: рішення з урахуванням українських працівників

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність виступити з ініціативою розробки рішень, спрямованих на пом'якшення наслідків погашення кредитних зобов'язань.

Президент Нацбанку Польщі Адам Глапінський пізніше роз'яснив, що влада розробляє заходи для зниження навантаження на підприємства і людей, яких торкнеться зменшення доходів. Насамперед це дешевші кредити, компенсація економічних втрат компаніям і забезпечення банків ліквідністю.

Після цього Польська банківська асоціація анонсувала, що погашення кредитів можна буде призупинити на строк до шести місяців, а уряд пообіцяв скасувати штрафи за невиконання контрактів, укладених в рамках державних закупівель.

Втім, конкретних затверджених рішень ще немає.

"Ми можемо однозначно сказати одне: ми не знаємо, який вплив це (епідемія) зрештою матиме на економіку, - заявила міністр розвитку Ядвіга Емільєвич. - Але польська економіка все ще швидко розвивається. Не можна говорити про кризу або рецесію".

Голова однієї з найбільших організацій роботодавців Польщі Мацей Вітуцький вважає, що потрібне комплексне рішення, яке врахує і "українське питання": як не втратити мільйон працівників з України, у яких скоро спливе термін дозволів на проживання.

Угорщина: підтримати сектори, які постраждали найбільше

Уряд Угорщини поки не анонсував конкретних планів, але пообіцяв підтримку секторам економіки, які найбільше постраждають від кризи.

За оцінками Конфедерації угорських роботодавців і промисловців, епідемія коронавірусу матиме великий вплив на угорську економіку. Мінфін і Нацбанк поки не можуть оцінити можливі втрати, але попередили, що коронавірус торкнеться всіх сфер економіки.

Словаччина: криза в умовах зміни урядів

Словаччина зіткнулася з епідемією в період переходу влади і зміни уряду після парламентських виборів. Міністри, які йшли зі своїх посад, не поспішали вживати заходів, а новий Кабмін ще не сформований.

Майбутня коаліція не може домовитися про кандидатуру глави Мінфіну, і пакет економічних заходів для майбутнього уряду готує старий міністр фінансів.

Поки що влада продовжила на два місяці термін подання податкових декларацій фізичними особами, які зобов'язані декларувати свої доходи (а їх в країні - 500 тисяч осіб).

Інші компенсації і пільги в Словаччині лише обговорюють, і найближчим часом підприємці на державу не розраховують: їм доводиться самим просити банки про розстрочки по кредитах і спілкуватися з податковими органами.

Найбільш незахищена категорія платників податків - приватні підприємці. Якщо дива в найближчі місяці не станеться - сотням тисяч підприємців доведеться повністю згорнути бізнес: страховки не покривають форс-мажор і стихійні лиха, багато хто вже відчуває фінансові труднощі і опинився перед загрозою неплатоспроможності.

Керівники галузевих асоціацій вже пророкують драматичні наслідки для економіки.

Втім, майбутній прем'єр-міністр Ігор Матович пообіцяв не шкодувати грошей і, якщо буде потрібно, влізти в борги, щоб підтримати МСБ. Однак для реалізації цих обіцянок ще необхідно дочекатися формування і затвердження нового уряду.

Чехія: кредит на виплату зарплат

Влада Чехії вже розробили пакет заходів для захисту малого бізнесу і приватних підприємців. Головне нововведення - безвідсоткова "Позика COVID" для виплати заробітних плат за період, коли бізнес простоює.

Державний Чесько-Моравський банк гарантій та розвитку надаватиме позики на суму від півтора до п'ятнадцяти мільйонів крон (5,5-55 млн євро) з терміном погашення до двох років.

Міністерство фінансів Чехії надало відстрочку з подання декларацій про прибутковий податок і сплати податків для малих підприємств і фізичних осіб на три місяці.

Наразі обговорюється пропозиція Мінпраці про виплату фінансової допомоги роботодавцям, яким доведеться закривати підприємства через брак працівників.

Пакет розрахований на шість місяців і може "потягнути" на 17 мільярдів крон (близько 630 млн євро).

Данія: компенсація 75% фонду зарплат

Уряд Данії пообіцяв покрити три чверті фондів заробітної плати приватним компаніям, які постраждали від введених обмежень. Однак лише за умови, що вони не скорочуватимуть робочі місця.

Протягом трьох місяців - до 9 червня - держава компенсуватиме 75% зарплати (на суму до 3077 євро) щомісяця, інші 25% компанії платитимуть самостійно.

"Ми розуміємо, що якщо активність знижується і виробництво зупиняється, необхідно відправити співробітників додому. Але ми просимо вас не звільняти їх", - заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Естонія: кредит на підтримку бізнесу

Парламент Естонії обговорює можливість зниження акцизів на газ, електроенергію і паливо, рефінансування кредитів державою, відтермінування сплати податків і використання резервів.

"Одна з основних статей витрат домогосподарств і підприємств - електрика, опалення і транспорт. Тому нам треба переглянути акцизи на газ, електроенергію і паливо, зваживши можливість їх швидкого зниження", - сказав голова фінансової комісії парламенту Естонії Айвар Кокк.

На початку поточного тижня будуть розроблені конкретні заходи, уряд готує пакет заходів, який, за словами міністра фінансів, коштуватиме державі півтора-два мільярди євро.

Держава має власні кошти для підтримки підприємництва та стимулювання економіки в розмірі 1,3 мільярда євро, але Міністерство фінансів планує взяти додатковий кредит в розмірі до 1 мільярда євро, оскільки доступність і вартість необхідних коштів пізніше можуть бути менш сприятливими.

Латвія: податкові канікули терміном до року

Уряд Латвії обіцяє цього тижня представити конкретні рішення для підтримки компаній, що потрапили в скрутне становище через поширення COVID-19.

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш заявив, що в бюджеті є мільярд євро, що є позикою, але уряд готовий використовувати ці гроші, щоб надати компаніям можливість відкласти податкові платежі.

Зокрема, Міністерство економіки пропонує запровадити податкові канікули на термін до одного року, а також розширити програму гарантій і кредитів.

Також пропонується досягти угоди між урядом, роботодавцями і профспілками, згідно з яким працівників можна буде відправляти у відпустку за свій рахунок в спрощеному порядку.

Литва: податки за спецграфіком

Уряд Литви схвалив план заохочення економіки, яка постраждала від наслідків пандемії коронавірусу. Держава допоможе роботодавцям зберегти робочі місця і надасть податкові пільги бізнесу.

Сукупна сума запланованих заходів досягає майже 2,5 млрд євро, крім того, уряд планує підвищити ліміт позик до 5 млрд євро.

Гроші будуть виділені з державного резерву, також будуть використовуватися кошти Євросоюзу та позики.

Зокрема, держава спільно з роботодавцями буде допомагати зберігати робочі місця, покриваючи частину оплати працівникам за час вимушеного "відпочинку".

Уряд дозволить компаніям відкласти сплату податків або розподілити податки за договірним графіком, без будь-яких штрафних санкцій.

Фінляндія: пільгові кредити бізнесу

Банк Фінляндії вирішив надати допомогу компаніям, які страждають від наслідків коронавірусу.

Гроші будуть виділятися іншим банкам, які зможуть надати кредити компаніям і домогосподарствам.

Банк спрямує не менше 500 мільйонів євро на кредити компаніям, які страждають від наслідків пандемії.

Норвегія: гарантія 80% середнього доходу

У парламенті Норвегії погодили кризовий пакет для захисту працівників, зокрема самозайняті особи та фрілансери отримають тимчасовий захист доходу, еквівалентний 80% від середнього доходу за останні три роки і вище, з обмеженням в 600 тисяч норвезьких крон (52 тисяч євро) за рік.

Ті, хто перебуває вдома з дітьми і досяг межі допомоги з догляду або близький до досягнення цієї межі, отримають подвоєння періоду допомоги з догляду, загалом 20 днів для кожного з батьків.

Уряд встановить дві схеми гарантій і позик на загальну суму не менше 100 млрд норвезьких крон (866 млн євро) в кризовому пакеті для норвезьких компаній.

"Ми робимо це для забезпечення норвезького бізнесу і забезпечення норвежців роботою", - сказала прем'єр-міністр Ерна Солбер.

Швеція: оплата державою лікарняних

Центральний банк Швеції надасть шведським компаніям до 500 мільярдів шведських крон (47 мільярдів євро) через банки, щоб забезпечити їм доступ до кредитів під час епідемії коронавірусу.

Також уряд Швеції повідомив, що спрямує 300 млн крон (27,3 млн євро) на допомогу відомствам, відповідальним за запобігання поширенню коронавірусу, і на часткову оплату лікарняного для співробітників компаній.

Держава тимчасово бере на себе витрати по лікарняних відпустках, частину витрат на заробітну плату і виплати корпоративного податку.

Зокрема, витрати роботодавця при звільненні працівників скорочуються до 50%.

Звільнений співробітник отримує 90% від зарплати, і цю різницю покриває держава.

Уряд також пропонує державі тимчасово взяти на себе оплату лікарняних листів у квітні і травні. Ба більше, компанії зможуть відкласти сплату податків, таких як податки з заробітної плати і ПДВ.

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Нова економічна криза стала несподіванкою для всіх країн ЄС.

У ситуації, коли немає точних оцінок, скільки триватиме гостра фаза пандемії, а отже, як довго триватиме простій економіки, влади різних країн не мають можливості спиратися на єдині рекомендації і змушені шукати свої шляхи порятунку національних економік.

Найближчі місяці покажуть, який із цих рецептів виявився найдієвішим.

Автор: Віталій Галицьких,

керівник талліннського офісу ЮФ "Ілляшев та партнери"