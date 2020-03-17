Кредиты, деньги на зарплаты и налоговые каникулы: как в ЕС спасают бизнес от коронакризиса

Закрытые магазины, увольнения сотрудников, угроза массового закрытия компаний...

Пандемия коронавируса, центром которой стала Европа, заставила все страны заняться мерами по поддержке бизнеса, чтобы уберечь их от массового банкротства.

Для сдерживания вспышки коронавируса и смягчения ее негативных социально-экономических последствий Евросоюз в рамках Инвестиционной инициативы по реагированию на коронавирус выделил государствам-членам 37 млрд евро.

Не ожидая помощи из Брюсселя, свои комплексы мер по спасению бизнеса разрабатывают и в отдельных странах ЕС.

Что там предлагается предпринять и как их опыт может быть полезен для Украины?

Польша: решения с учетом украинских работников

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности выступить с инициативой по разработке решений, направленных на смягчение последствий погашения кредитных обязательств.

Президент Нацбанка Польши Адам Глапиньский позже разъяснил, что власти разрабатывают меры по снижению нагрузки на предприятия и людей, которых коснется снижение доходов. В первую очередь это более дешевые кредиты, компенсация экономических потерь компаниям и обеспечение банков ликвидностью.

После этого Польская банковская ассоциация анонсировала, что погашение кредитов можно будет приостановить на срок до шести месяцев, а правительство пообещало отменить штрафы за невыполнение контрактов, заключенных в рамках государственных закупок.

Впрочем, конкретных утвержденных решений еще нет.

"Мы можем однозначно сказать одно: мы не знаем, какое влияние это (эпидемия) в конечном итоге окажет на экономику, – заявила министр развития Ядвига Эмильевич. – Но польская экономика все еще быстро развивается. Нельзя говорить о кризисе или рецессии".

Глава одной из крупнейших организаций работодателей в Польше Мацей Витуцкий считает, что требуется комплексное решение, которое учтет и "украинский вопрос": как не потерять миллион работников из Украины, у которых скоро закончатся разрешения на проживание.

Венгрия: поддержать наиболее пострадавшие сектора

Правительство Венгрии пока не анонсировало конкретных планов, но пообещало поддержку секторам экономики, сильно пострадавшим от кризиса.

По оценкам Конфедерации венгерских работодателей и промышленников, эпидемия коронавируса окажет большое влияние на венгерскую экономику. Минфин и Нацбанк пока не могут оценить возможные потери, но предупредили, что коронавирус затронет все сферы экономики.

Словакия: кризис в условиях смены правительств

Словакия столкнулась с эпидемией в период перехода власти и смены правительства после парламентских выборов. Покидавшие посты министры не торопились принимать меры, а новый Кабмин еще не сформирован.

Будущая коалиция не может договориться о кандидатуре главы Минфина, и пакет экономических мер для будущего правительства готовит уходящий министр финансов.

Пока что власти продлили на два месяца срок подачи налоговых деклараций физическим лицам, которые обязаны декларировать свои доходы (а их в стране 500 тысяч человек).

Прочие компенсации и льготы в Словакии только обсуждаются, и в ближайшее время предприниматели на государство не рассчитывают: им приходится самим просить банки о рассрочках по кредитам и общаться с налоговыми органами.

Самая незащищенная категория налогоплательщиков – частные предприниматели. Если чуда в ближайшие месяцы не случится – сотням тысяч предпринимателей придется полностью свернуть бизнес: страховки не покрывают форс-мажор и стихийные бедствия, многие уже испытывают финансовые трудности и находятся под угрозой неплатежеспособности.

Руководители отраслевых ассоциаций уже предрекают драматические последствия для экономики.

Впрочем, будущий премьер-министр Игорь Матович пообещал не жалеть денег и, если потребуется, влезть в долги, чтобы поддержать МСБ. Однако для реализации этих обещаний еще необходимо дождаться формирования и утверждения нового правительства.

Чехия: кредит на выплату зарплат

Власти Чехии уже разработали пакет мер для защиты малого бизнеса и частных предпринимателей. Главное нововведение – беспроцентный "Займ COVID" для выплаты заработных плат за период, когда бизнес простаивает.

Государственный Чешско-Моравский банк гарантий и развития будет предоставлять займы на сумму от полутора до пятнадцати миллионов крон (5,5-55 млн евро) со сроком погашения до двух лет.

Министерство финансов Чехии предоставило отсрочку по подаче деклараций о подоходном налоге и уплате налогов для малых предприятий и физических лиц на три месяца.

В настоящее время обсуждается предложение Минтруда о выплате финансовой помощи работодателям, которым придется закрывать предприятия из-за нехватки работников.

Пакет рассчитан на шесть месяцев и может "потянуть" на 17 миллиардов крон (около 630 млн евро).

Дания: компенсация 75% фонда зарплат

Правительство Дании пообещало покрыть три четверти фондов заработной платы частным компаниям, которые пострадали от введенных ограничений. Однако лишь при условии, что они не будут сокращать рабочие места.

В течение трех месяцев – до 9 июня – государство будет компенсировать 75% зарплаты (на сумму до 3077 евро) ежемесячно, остальные 25% будут оплачивать компании самостоятельно.

"Мы понимаем, что если активность снижается и производство останавливается, необходимо отправить сотрудников домой. Но мы просим вас не увольнять их", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Эстония: кредит на поддержку бизнеса

Парламент Эстонии обсуждает возможность снижения акцизов на газ, электроэнергию и топливо, рефинансирования кредитов государством, отсрочки уплаты налогов и использования резервов.

"Одна из основных статей расходов домохозяйств и предприятий — электричество, отопление и транспорт. Поэтому нам следует пересмотреть акцизы на газ, электроэнергию и топливо, взвесив возможность их быстрого снижения", — сказал председатель финансовой комиссии парламента Эстонии Айвар Кокк.

В начале текущей недели будут разработаны конкретные меры, правительство готовит пакет мер, который, по словам министра финансов, обойдется государству в полтора-два миллиарда евро.

Государство имеет собственные средства для поддержки предпринимательства и стимулирования экономики в размере 1,3 миллиарда евро, но Министерство финансов планирует взять дополнительный кредит в размере до 1 миллиарда евро, поскольку доступность и стоимость необходимых средств позднее может быть менее благоприятным.

Латвия: налоговые каникулы сроком до года

Правительство Латвии обещает на текущей неделе представить конкретные решения для поддержки компаний, попавших в затруднительное положение из-за распространения COVID-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в Госказне есть миллиард евро, являющийся займом, но правительство готово использовать эти деньги, чтобы предоставить компаниям возможность отложить налоговые платежи.

В частности, Министерство экономики предлагает ввести налоговые каникулы на срок до одного года, а также расширить программу гарантий и кредитов.

Также предлагается добиться соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами, согласно которому работников можно будет отправлять в отпуск за свой счет в упрощенном порядке.

Литва: налоги по спецграфику

Правительство Литвы одобрило план поощрения экономики, пострадавшей от последствий коронавируса. Государство поможет работодателям сохранить рабочие места и предоставит налоговые льготы бизнесу.

Совокупная сумма намеченных мер достигает почти 2,5 млрд евро, кроме того, правительство планирует повысить лимит заимствований до 5 млрд евро.

Деньги будут выделены из государственного резерва, также будут использоваться средства Евросоюза и заимствуемые суммы.

В частности, государство совместно с работодателями будет помогать сохранять рабочие места, покрывая часть оплаты за простой работникам.

Правительство позволит компаниям отложить уплату налогов или распределить налоги по договорному графику, без каких-либо штрафных санкций.

Финляндия: льготные кредиты бизнесу

Банк Финляндии решил оказать помощь компаниям, страдающим от последствий коронавируса.

Деньги будут выделяться другим банкам, которые смогут предоставить кредиты компаниям и домохозяйствам.

Банк направит не менее 500 миллионов евро на кредиты компаниям, страдающим от последствий коронавируса.

Норвегия: гарантия 80% среднего дохода

В парламенте Норвегии согласовали кризисный пакет для защиты работников, в частности самозанятые лица и фрилансеры получат временную защиту дохода, эквивалентную 80% от среднего дохода за последние три года и выше, с ограничением в 600 тысяч норвежских крон (52 тысяч евро) за год.

Те, кто находится дома с детьми и достиг предела пособия по уходу или близки к достижению этого предела, получат удвоение периода пособия по уходу, в общей сложности 20 дней для каждого родителя.

Правительство установит две схемы гарантий и займов на общую сумму не менее 100 млрд норвежских крон (866 млн евро) в кризисном пакете для норвежских компаний.

"Мы делаем это для обеспечения норвежского бизнеса и обеспечения норвежцев работой", – сказала премьер-министр Эрна Солбер.

Швеция: оплата государством больничних

Центральный банк Швеции предоставит шведским компаниям до 500 миллиардов шведских крон (47 миллиардов евро) через банки, чтобы обеспечить им доступ к кредитам во время эпидемии коронавируса.

Также правительство Швеции сообщило, что направит 300 млн крон (27,3 млн евро) в помощь ведомствам, ответственным за предотвращение распространения коронавируса, и на частичную оплату больничного для сотрудников компаний, почувствовавших недомогание.

Государство временно берет на себя расходы по больничному отпуску, часть расходов на заработную плату и выплат корпоративного налога.

В частности, расходы работодателя при увольнении работников сокращаются до 50%.

Уволенный сотрудник получает 90% от зарплаты и эту разницу покрывает государство.

Правительство также предлагает государству временно взять на себя оплату больничных листов в апреле и мае. Более того, компании смогут отложить уплату налогов, таких как налоги с заработной платы и НДС.

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Новый экономический кризис стал неожиданностью для всех стран ЕС.

В ситуации, когда нет точных оценок, сколько продлится острая фаза пандемии, а значит, как долго продлится простой экономики, власти разных стран не имеют возможности опираться на единые рекомендации и вынуждены искать свои пути спасения национальных экономик.

Ближайшие месяцы покажут, какой из этих рецептов оказался наиболее действенным.

Автор: Виталий Галицких,

руководитель таллиннского офиса ЮФ "Ильяшев и Партнеры"