Литовського громадянина звинуватили у сприянні Росії в діяльності, спрямованій проти Литви, шляхом збору розвідданих про стратегічно важливу інфраструктуру та підтримку України.

Про це повідомляє LRT з посиланням на Каунаську регіональну прокуратуру, пише "Європейська правда".

Чоловіка також звинувачують у незаконному володінні вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами, зокрема ручними гранатами, а також у порушенні громадського порядку.

За даними прокуратури, підозрюваний почав збирати інформацію в серпні 2021 року, виконуючи доручення російських спецслужб.

Як повідомляється, інформація стосувалася об’єктів інфраструктури, важливих для національної безпеки Литви, та допомоги, що надається Україні.

Слідчі вважають, що чоловік кілька разів отримував гроші від російських громадян в обмін на свою діяльність. Прокуратура заявила, що наявні докази дають підстави вважати, що інформація збиралася на користь Росії.

Розслідування спочатку розпочалося після інциденту в березні минулого року, коли підозрюваний нібито проник на територію приватної компанії та таємно сфотографував за допомогою свого телефону допомогу, зібрану там для українських солдатів.

Він також сфотографував територію компанії та прилеглі райони. За словами прокурорів, під час зйомки чоловік був у медичній масці.

Співробітник компанії помітив підозрілу поведінку та підійшов до нього, щоб запитати, що він робить. У відповідь підозрюваний, як стверджується, розпорошив співробітнику в обличчя сльозогінний газ, після чого втік з місця події. Про інцидент згодом повідомили в поліцію.

У результаті розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваного та затримали його. Подальші слідчі заходи дозволили виявити інформацію, яка вказує на те, що він, ймовірно, був причетний до більш масштабної операції зі збору розвідданих, яка тривала ще з 2021 року.

Під час розслідування правоохоронці також отримали докази щодо ймовірного незаконного володіння підозрюваним вогнепальною зброєю, боєприпасами та великою кількістю вибухових речовин, зокрема ручними гранатами.

Справу передано до Каунаського обласного суду. У разі визнання винним у скоєнні цих злочинів чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Також стало відомо, що у Литві затримали п’ятьох осіб за підозрою у співпраці з російськими державними ЗМІ.

Перед тим Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.