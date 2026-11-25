В уряді Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.

Про це заявив заступник польського міністра оборони Цезарій Томчик, повідомляє Interia Wydarzenia, пише "Європейська правда".

Рішення уряду пов’язане з нещодавніми інцидентами з вторгненням російських ракет та дрона до повітряного простору Польщі.

Томчик пояснив, що безпольотна зона може охоплювати смугу шириною кілька десятків кілометрів поблизу кордону.

"Потрібна зона заборони польотів на сході країни, віддалена від кордону на кільканадцять, кілька десятків кілометрів; ми хочемо, щоб наприкінці грудня або на початку січня набув чинності відповідний указ" – сказав заступник міністра оборони.

Томчик зазначив, що на цей момент "дуже важливим питанням" є захист східного флангу НАТО.

"Усі програми, які ми реалізуємо, чи то "Східний щит", чи то захист польського повітряного простору винищувачами, є запорукою нашої безпеки", – сказав він.

Посадовець зазначив, що Польща два місяці тому змінила процедури реагування, щоб пілоти не мусили використовувати так звану візуальну ідентифікацію, а перейшли на так звану "позитивну ідентифікацію".

"На практиці, у мирний час у всьому НАТО, щоб збити чужий літак або засіб повітряного нападу, потрібна візуальна ідентифікація. У передвоєнних умовах, у критичних обставинах, а саме в таких ми зараз живемо, це втратило сенс, тому польські пілоти на прохання оперативного командувача, генерала Новака, перейшли на так звану позитивну ідентифікацію", – пояснив Томчик.

На практиці це означає, що льотчик повинен "зібрати сукупність ознак" і на їхній основі здійснити ідентифікацію, а потім знищити ціль.

У п'ятницю, 20 листопада, у Польщі розбилися три російські об'єкти. За даними слідчих, всі три об'єкти були російськими крилатими ракетами Х-101.

Після цього російський посол у Варшаві "отримав дуже різку дипломатичну ноту" від МЗС Польщі.

А у ніч проти 24 листопада у повітряний простір країни залетів дрон.

За даними ЗМІ, Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО.