Прем’єр-міністр Сергій Корецький у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною і обговорив, зокрема, підготовку до Конференції з відновлення України, яку прийме Таллінн.

Про це Корецький написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі український прем’єр подякував уряду Естонії за рішення виділити 4,5 млн євро до Фонду підтримки транспорту України.

За його словами, на зустрічі з очільником МЗС Естонії також йшлося про використання цих коштів для закупівлі дизельних локомотивів.

Крім того, Корецький порушив питання про передачу Україні суден для перевезення сухих вантажів з метою експорту зерна.

"Ми також обговорили підготовку до майбутньої конференції URC-2027, яка відбудеться в Таллінні в січні. Як я раніше домовився з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, головною метою цієї зими має стати практична допомога для зміцнення стійкості України", – вказав очільник українського уряду.

Він поінформував, що на конференції планують запустити Фонд страхування бізнесу від військових ризиків та зібрати для нього 3 млрд доларів.

"Ще однією важливою ініціативою є програма "Індустріальний Рамштайн", яка допоможе відновити пошкоджене виробництво. Ми розраховуємо на участь Естонії в обох цих ініціативах", – додав Корецький.

Він наголосив на необхідності узгодити конкретні зобов’язання партнерів щодо найнагальніших зимових потреб України перед конференцією. Серед них: генератори, зарядні станції, дизельне паливо та спеціалізовані транспортні засоби для його перевезення, модульні укриття, автобуси, а також допомога з мостами та переправами.

Раніше стало відомо, що Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), яка відбудеться 28-29 січня у Таллінні, має бути зосереджена не так на відновленні, як на стійкості.

Нагадаємо, після завершення цьогорічної Конференції з відновлення, яка відбулася у польському Гданську, естафету організатора перейняла на себе Естонія.

А австрійська столиця Відень може стати наступним місцем проведення Конференції з відновлення України у 2028 році.