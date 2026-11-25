У Фламандському регіоні Бельгії сталася масштабна кібератака, в результаті якої відбувся витік даних близько 1,2 млн людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Прокуратура Східної Фландрії розпочала розслідування щодо масштабної хакерської атаки на 82 муніципалітети Фламандського регіону. У результаті атаки хакерська група Ghost Hunters викрала дані 1,2 мільйона фламандців, хоча Центр кібербезпеки Бельгії поки не може підтвердити ці цифри.

Вважається, що зловмисники отримали доступ до даних через центральний сервер пунктів переробки відходів. Хакер, який безпосередньо здійснював злам, мав обмежені технічні знання та використовував китайську модель штучного інтелекту DeepSeek.

Частина викрадених даних уже виставлена на продаж у даркнеті.

"Це найбільший випадок хакерської атаки у Фландрії, який ми досі виявляли. Обсяг даних, про які йдеться, просто вражає", – заявив генеральний директор компанії з кібербезпеки Secutec Герт Баудевінс.

ЗМІ повідомили, що ЦРУ та Управління директора національної розвідки США могли зазнати кібератаки, внаслідок якої було скомпрометовано несекретні дані.

17 листопада ЗМІ писали, що у США перестала працювати засекречена мережа NSA Net, яку Агентство національної безпеки використовує для внутрішнього обміну інформацією.

23 листопада Європейська комісія заявила, що її навчальна платформа EU Academy, яка дозволяє зовнішнім користувачам проходити курси з питань політики ЄС, зазнала кібератаки, про яку ЗМІ повідомляли минулого тижня.