У середу рух поїздів Eurostar між Францією та Великою Британією було порушено через раптовий страйк працівників, що призвело до скасування кількох рейсів.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

У відповідь на запитання одного з користувачів Х щодо перебоїв в залізничному сполученні в компанії зазначили, що вони пов’язані "з несподіваним страйком".

В компанії додали, що збої торкнулися руху "в обох напрямках" між Парижем і Лондоном.

"Ми рекомендуємо вам перенести поїздку на іншу дату", – йдеться в рекомендаціях для пасажирів на сайті компанії.

Пасажири, яких торкнулися збої, зможуть перебронювати квитки або отримати повне повернення коштів, повідомила компанія Eurostar, перепросивши за незручності.

Eurostar також закликала профспілки продовжити переговори безпосередньо з компанією, яка, за її словами, як і раніше, відкрита для "конструктивного діалогу", не уточнивши при цьому, хто саме страйкує і з яких причин.

Окрім свого флагманського маршруту Париж – Лондон через тунель Ла-Манш, відкритого в листопаді 1994 року, Eurostar також обслуговує напрямки в Бельгії, Нідерландах та Німеччині. Деякі з цих рейсів також зазнали затримок у середу вранці.

Повідомляли також, що 25 листопада працівники державного сектору Греції та кілька профспілок приватного сектора влаштували загальнонаціональний страйк з вимогою підвищення заробітної плати та покращення якості державних послуг.

По всій Італії 20 листопада пройшли загальний страйк та демонстрації – представники профспілок заявили про участь 1,5 млн людей у сотні міст.