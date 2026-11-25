У Великій Британії двом чоловікам висунули звинувачення у зв’язку з підозрою у крадіжці з проникненням у заміську резиденцію британського принца Вільяма та його дружини Кейт.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Раніше у Британії заарештували двох чоловіків у зв’язку з цим інцидентом. У середу, 25 листопада, двом громадянам Албанії – 34-річному Міргену Доку та 32-річному Арілену Ндоці – висунули звинувачення у проникненні до житла з метою крадіжки та незаконному проникненні на територію, що перебуває під охороною.

Цього дня вони мають з’явитися у магістратському суді й наразі залишаються під вартою.

"Наші прокурори довели, що є достатньо доказів для передачі справи до суду і що порушення кримінальної справи відповідає інтересам суспільства", – наголосила головна прокурорка Королівської прокурорської служби.

Нагадаємо, наприкінці жовтня поліція Шотландії розпочала розслідування обставин перебування колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора разом із засудженим американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та його спільницею Гіслейн Максвелл у королівській резиденції Балморал.

Варто зазначити, що у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках з Епштейном.