Власника та головного редактора телеканалу Informer Драгана Вучичевича затримали у Белграді за підозрою у спричиненні паніки та безладів протягом тривалого періоду та перешкоджанні правосуддю.

Про це повідомляє Nova.rs, пише "Європейська правда".

Вучичевича затримали за наказом Другої основної прокуратури. Голова парламентської фракції "Сербія перемагає" та експрезидент Александар Вучич заявив на засіданні парламенту, що "Вучичевича заарештували виключно за його журналістську діяльність". Депутати від "Студентського списку" зустріли новину про затримання власника телеканалу оплесками.

Парламентарі від "Сербія перемагає" покинули засідання, щоб провести акцію протесту біля поліцейського відділку у Вождоваці проти затримання Вучичевича.

Протягом останніх кількох тижнів Драган Вучичевич опинився в центрі уваги громадськості після того, як Рада регуляторного органу з питань електронних ЗМІ ухвалила рішення розпочати дві слідчі процедури проти телеканалу Informer.

16 листопада регуляторний орган запровадив заборону на трансляцію Informer – на 15 днів та 10 днів, а також заборону на рекламу з 18:00 до 21:00 протягом семи днів.

Вучичевич відомий широкому загалу своїми словесними нападками на студентів та громадян, які не підтримують Сербську прогресивну партію Вучича.

Згідно з рішенням прокуратури, власника телеканалу доправлять на допит до прокурора, де йому буде пред’явлено кримінальну скаргу.

Нагадаємо, у Сербії 26 жовтня розлючений натовп увірвався до будівлі провладного телеканалу Informer. Як повідомляли ЗМІ, одній людині всередині будівлі стало погано, їй викликали швидку допомогу.

Наприкінці минулого місяця рух "Студентський список" здобув перемогу на парламентських виборах у Сербії, перемігши багаторічного лідера Сербії Александра Вучича. "Студентський список", що виник у результаті багатомісячних студентських протестів, швидко перетворився на найважливішу політичну силу країни.

17 листопада відбулося перше засідання новообраної Народної скупщини (парламенту) Сербії, у якій більшість отримав опозиційний блок "Студентський список".

Того ж дня у партії "Студентський список" вперше оприлюднили свою офіційну програму – у ній йдеться про курс на вступ до ЄС та про збереження добрих стосунків з Росією.