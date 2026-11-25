Уряд Польщі досі марно чекає на заяву США щодо падіння трьох російських крилатих ракет на південному сході країни.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі RMF24, передає "Європейська правда".

Міністр відповідав на запитання про відсутність реакції Сполучених Штатів на падіння російських ракет у Польщі.

"Звісно, такої реакції, якої ми очікували, немає", – визнав він.

Він зазначив, що незрозуміло, чи причиною мовчання з боку Вашингтона є "прагнення до миру", чи американцям потрібні додаткові подробиці.

Міністр наголосив, що Польща постійно інформувала Пентагон про ці інциденти; США також брали участь у розслідуванні щодо уламків, знайдених на території Польщі.

Він висловив сподівання, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час запланованої зустрічі пояснить президенту США Дональду Трампу, які наслідки доведеться нести східним країнам НАТО внаслідок війни Росії проти України.

Нагадаємо, 20 листопада під час масованої атаки РФ на Україну польський повітряний простір порушили три російські ракети.

Компоненти крилатих ракет Х-101 були знайдені у трьох місцях.