Болгарія вперше за кілька місяців затримала човен з мігрантами на борту, який увійшов у її територіальні води Чорного моря з Туреччини.

Про це повідомляє видання Vesti, пише "Європейська правда".

Гумовий човен із 35 нелегальними мігрантами затримали в районі Царево після того, як він увійшов у болгарські територіальні води з Туреччини близько опівночі. На борту також перебували маленькі діти.

Плавучий засіб відстежили екіпажі прикордонної поліції. Правоохоронці вжили заходів для затримання човна. Після цього мігрантів вивели на берег. За попередньою інформацією, усі вони неушкоджені.

Наразі не повідомляються подробиці щодо громадянства цих людей, віку дітей, а також щодо того, хто керував човном і чи є затримані особи, причетні до перевезення цієї групи.

Чорноморське узбережжя Болгарії в районі Царево та Резово є однією з зон, де прикордонні служби стежать за спробами незаконного перетину державного кордону морем.

Під час таких операцій плавзасоби виявляють за допомогою систем спостереження за морським кордоном, після чого до них направляють прикордонні загони. Під час затримання мігрантів проводяться перевірки та оцінюється необхідність надання медичної допомоги.

Подібний випадок було зареєстровано й у травні 2026 року. Тоді співробітники прикордонної поліції виявили плавзасіб із 15 мігрантами приблизно за 9 морських миль на схід від мису Резово. Серед пасажирів були неповнолітні, а одній із жінок, яка була вагітною, було надано медичну допомогу. Про цей випадок було повідомлено районну прокуратуру в Бургасі, а проти турецького капітана плавучого засобу було порушено досудове провадження за незаконне сприяння іноземцям у перетині кордону.

Болгарія посилила патрулювання вздовж свого сухопутного кордону з Туреччиною в останні роки. За даними Міністерства внутрішніх справ країни, за дев'ять місяців до вересня близько 7 000 мігрантів намагалися перетнути кордон до Болгарії, переважно з Туреччини, суходолом та морем, що менше, ніж приблизно 12 270 за той самий період 2025 року.

У серпні повідомлялось, що Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю.

Цього місяця на борту човна біля південного узбережжя Криту було знайдено мертвими 12 мігрантів без документів, тоді як ще 105 осіб було врятовано під час трьох окремих операцій на півдні острова.