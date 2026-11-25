Фінляндія та Норвегія оголосили про нові внески до Фонду підтримки енергетики України – 7,5 млн євро та 46,3 млн євро відповідно.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

46,3 млн євро від Норвегії спрямують на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення пошкоджених російськими атаками енергетичних об’єктів по всій країні. З новим внеском загальний обсяг фінансової допомоги країни українському енергетичному сектору становитиме 255,6 млн євро.

Тим часом Фінляндія анонсувала свій перший внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 7,5 млн євро.

"Дякуємо Фінляндії за рішення приєднатися до Фонду та посилити міжнародну підтримку нашого енергосектору. Залучена через Фонд допомога дозволяє забезпечувати українські енергокомпанії необхідним обладнанням для ремонтів та швидше відновлювати енергооб’єкти після російських атак", – зазначив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за ініціативою Європейської комісії при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.

Наразі Фонду вже надійшли грантові кошти на суму понад 2,4 млрд євро від 41 іноземного донора з 27 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

Цього тижня повідомляли, що до Фонду підтримки енергетики України надійшов черговий внесок від Естонії у розмірі 50 тисяч євро.

Раніше до Фонду підтримки енергетики України надійшов новий внесок від Ірландії у розмірі 25 млн євро.