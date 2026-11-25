За один день на іспанський острів Ель-Ієрро прибули понад 1900 мігрантів, що стало історичним рекордом.

Про це пише EFE із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Як зазначається, за вівторок, 24 листопада, на іспанський острів прибув 1971 мігрант. Вони припливли на 14 невеликих човнах.

Серед них – щонайменше 203 жінки та 137 неповнолітніх. Серед неповнолітніх – немовля віком близько чотирьох місяців та дівчинка, яка народилася в морі під час переправи на одному з невеликих човнів.

Попередній рекорд було встановлено 14 листопада, коли на острови Ель-Ієрро, Гран-Канарія та Тенерифе прибуло 1580 осіб.

Зазначимо, що 8 листопада прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес погодився скликати екстрене засідання Міжвідомчої комісії з питань імміграції через різке збільшення кількості мігрантів, які прибувають на Канарські острови.