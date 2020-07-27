Обрізання Варшави: як у Польщі хочуть послабити опозиційно налаштовану столицю

Що робити партії влади, якщо вона не в змозі перемогти в столиці?

Подібна дилема є не лише в Україні. Останнім часом вона стала вкрай актуальною для Польщі, де опозиційному мерові Варшаву не вистачило лише 2% для перемоги на президентських виборах.

Столичний регіон дає потужний трамплін для того, щоби опонувати центральній владі.

І в Польщі знайшли спосіб знизити цю загрозу. Для цього там хочуть послабити столицю, виділивши прилеглі райони в окреме воєводство.

Розділяй і володарюй

23 липня польське видання Dziennik Gazeta Prawna поширило інформацію про те, що в партії влади "Право і справедливість" замислили відокремити Варшаву від Мазовецького воєводства, створивши сімнадцятий регіон – Варшавське воєводство.

За даними видання, відповідний проєкт має зайти в парламент наприкінці липня і бути прийнятий у вересні.

Збільшення кількості воєводств з 16 до 17 має не лише організаційно-економічну мотивацію, як заявляють у "ПіС", але й суто політичну. Адже створення нових воєводств тягне за собою необхідність проведення в них позачергових виборів.

І в "ПіС" явно розраховують на те, що їм вдасться взяти якщо не новостворене Варшавське, то хоча б Мазовецьке воєводство.

Про що йдеться?

Активна фаза розмов про можливе відділення Варшави від Мазовецького воєводства почалася ще восени 2019 року.

Тоді під час виборчої кампанії про це заявив лідер "ПіС" Ярослав Качинський.

Під час візиту в Шедльце (90 км від Варшави) у вересні 2019 року Качинський сказав, що столиця з її доходами завищує статистичний рівень середнього доходу на жителя області, хоча ситуація за межами Варшави, за його словами, є не настільки райдужною, і такий стан речей не дає можливості отримувати більше європейських коштів на регіональний розвиток Мазовії.

Качинський висловив думку, що ситуацію можна виправити шляхом відділення столиці від воєводства.

Опозиційні політики зустріли ідею Качинського вкрай критично.

Наприклад, лідер "аграріїв" Владислав Косиняк-Камиш заявив, що він зробить усе, щоб не допустити відділення. Мотивація зрозуміла – представник його партії, Адам Стружик, є маршалом Мазовецького воєводства з 2001 року, а проведення позачергових виборів може поставити під загрозу їхнє становище в регіоні.

Ще один регіон для ПіС

За даними DGP, до складу новоствореного Варшавського воєводства увійде сама столиця і так званий "бублик", тобто прилеглі до Варшави повіти (райони).

Спочатку в "ПіС" хотіли провести вибори лише в Мазовецькому воєводстві, а у Варшавському запровадити перехідний період. Тобто зробити мера Варшави маршалом, а міськраду – сеймиком.

Однак ця ідея створювала дві перешкоди. Перша – конфлікт інтересів, адже з деяких питань мер міста був би змушений звертатися до маршала, тобто до самого себе.

Друга – репрезентація виборців. До складу міськради входять представники, обрані жителями столиці, а це означає, що якщо зробити з неї сеймик, то мешканці прилеглих до Варшави повітів не мали б своїх представників в облраді.

Тому в партії влади дещо змінили проєкт, запропонувавши провести дострокові вибори як у Мазовецькому, так і у Варшавському воєводствах.

І ці вибори, на думку політиків з "ПіС", мають відбутися в 2020 році, щоби Польща встигла заявити не 16, а 17 воєводств у бюджеті ЄС на 2021-2027 рік, а також подати їхній план розвитку на цей період.

Публічна мотивація "Права і справедливості" відокремити Мазовію від Варшави, як вже зрозуміло, полягає в тому, що таким чином Мазовецьке воєводство зможе отримати більше коштів з бюджету ЄС на регіональний розвиток.

Адже, на їхню думку, таке рішення дозволяє викорінити спотворення статистики всього воєводства через доходи Варшави і передмість.

Однак ця пропозиція має також абсолютно очевидну політичну складову.

А саме – проведення дострокових виборів у регіоні, який традиційно контролюється опозиційними силами через наявність у ньому численного ліберального столичного електорату.

Мотивація влади стає ще зрозумілішою, якщо поглянути на результат другого туру президентських виборів, який відбувся нещодавно.

Із 37 повітів Мазовецького воєводства, де електорат традиційно підтримує ліберальну опозицію, кандидат від "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський переміг лише у семи, п'ять із яких прилягають до Варшави (і в самій столиці, звісно ж).

Таким чином, стає зрозумілим, що якщо "висмикнути" Варшаву і її умовне передмістя зі складу Мазовецького воєводства, то у "ПіС" з'являється можливість взяти під контроль ще одну область.

Ціна поділу

Останні президентські вибори, на яких Владислав Косиняк-Камиш отримав близько 2,5% голосів, показують, що становище "аграріїв" вкрай сумне. Для "ПіС" не має бути складним вибити "Польську селянську партію" з Сеймика Мазовецького воєводства, тим самим позбавивши її останнього бастіону.

При цьому в "ПіС" усвідомлюють, що опозиція може піти проти партії влади єдиним фронтом, адже подібний досвід на регіональному рівні можна було спостерігати на останніх місцевих виборах.

За такого сценарію боротьба за Мазовецьке воєводство буде не такою легкою, як могло здатися на початку. А поділ воєводств і подальша поразка на виборах очевидно будуть використані опозицією для демонстрації організаційної неспроможності "ПіС".

Однак якщо "ПіС" все ж на це зважиться, то на Мазовецьке і Варшавське воєводства очікують очевидні економічні наслідки.

Відокремлене від столиці Мазовецьке воєводство втратить 87% нинішніх доходів, оскільки саме стільки приносять регіону Варшава (79%) і її передмістя (8%). Мазовія буде змушена на 13% доходів утримувати ¾ доріг в регіоні, половину лікарень і держустанови.

Ба більше, як вважають в сеймику Мазовецького воєводства, територіальні зміни ніяк не вплинуть на отримання великих коштів з бюджету ЄС (особливо з огляду на те, що з 1 січня 2018 року Мазовія на потреби статистики для Євросоюзу розглядається як метрополія (Варшава і навколишні повіти) і решта регіону).

Навіть навпаки, якщо змінити межі регіону, то саме це може призвести до затримки, а то і зовсім до неотримання коштів з бюджету єврорегіонального розвитку через відмову від передчасного плану розвитку і створення нового.

Таким чином видно, що економічні ризики може виявитися більшими, ніж можливий профіт.

Однак якщо в партії влади не просто не відмовилися від цієї ідеї, а навпаки, вирішили її форсувати, то значить, там бачать очевидну для більшості позитивну перспективу.

Ймовірно, що основне завдання "ПіС" – максимально послабити опозицію і, як уже йшлося вище, якщо не перемогти "Громадянську платформу" у Варшавському воєводстві, то хоча б вибити останню опору з-під ніг слабкої "Польської селянської партії", представник якої всіляко відмовляється співпрацювати з депутатами "ПіС" в сеймику Мазовії.

Автор: Владислав Сердюк,

політолог, експерт Фонду громадської дипломатії, журналіст liga.net