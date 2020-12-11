"Мы не хотим отменять Рождество. Но не можем позволить себе риск того, чтобы празднование Рождества и Нового года стало сверхзаразными событиями", – эти слова еврокомиссара по здравоохранению Стеллы Кириакидис иллюстрируют, как ЕС готовится к рождественским праздникам.

И эта подготовка очень отличается от украинской.

Яркие и шумные ярмарки с сувенирами и развлечениями, катки, очереди детей к Санта-Клаусу, толпы горожан, прогуливающихся по улицам с глинтвейном и сладостями... Без всего этого трудно представить себе атмосферу европейского Рождества – однако в этом году праздники в Европе обещают быть совершенно другими.

Если для украинцев полный локдаун должен начаться "уже после праздников", а на праздничный период правительство пошло на ослабление и так незаметных карантинных ограничений, в частности – позволило кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до часу после полуночи, то ЕС, напротив, рекомендовал государствам-членам самоограничения до и после праздников в течение семи дней.

Также Брюссель попросил сохранить запрет на проведение массовых мероприятий, комендантский час, установить четкие критерии максимального количества встреч и рекомендовать празднование Рождества в семейном кругу.

И страны в основном воспользовались этими советами.

Франция: забыть о 31 декабря

Франция, чей весенний карантин был одним из самых строгих в Европе, объявила повторный локдаун в конце октября.

Однако уже через месяц президент Макрон анонсировал три этапа послаблений, один из которых охватывает период зимних праздников.

В отличие от Украины, бары и рестораны здесь закрыты уже долгое время, но для предрождественского шоппинга открылись магазины, в частности, разрешили продажу новогодних елок.

В то время как украинцы уже готовятся смаковать глинтвейн на рождественских ярмарках, большинство французов в этом году лишены этого традиционного атрибута праздника (а тех, кто решился открыть небольшие рынки, подвергли остракизму свои же). Привычных лотков с различными угощениями, напитками и сувенирами нет даже в европейской столице Рождества Страсбурге.

Но уже с 15 декабря планируется отмена локдауна и разрешение на свободное передвижение, в том числе между регионами. Правда, вместо этого будет введен комендантский час, исключение из которого сначала анонсировали на 24 и 31 декабря.

Макрон предупредил: если позволит ситуация, французы смогут провести Рождество со своими семьями.

В узком кругу, без традиционных развлечений, но вместе с родными и близкими.

Впрочем, и для уже анонсированных послаблений необходимо было одно условие: если на 15 декабря количество ежедневных случаев заболевания упадет ниже отметки в 5000. Сейчас это выглядит малореальным.

"Думаю, мы должны забыть о 31 декабря. Надо говорить о том, как защитить 2021 год", – сказал профессор Жиль Пиалу, руководитель отделения инфекционных заболеваний одной из больниц Парижа.

Именно поэтому в четверг в правительстве Франции объявили, что в последний день года французы должны будут сидеть дома, а комендантского часа не будет только в канун Рождества.

Зато неизменными остаются рождественские елки и праздничная иллюминация. Правда, и здесь пандемия внесла коррективы. Например, в Страсбурге торжественная церемония зажжения рождественских огней проводилась онлайн.

Великобритания: больше трех семей не собираться

Несколько ослабить ограничения, чтобы семьи смогли собраться вместе на Рождество, решили и по другую сторону Ла-Манша.

В Британии, которая до 2 декабря в течение четырех недель жила в условиях национального локдауна, после его отмены ввели систему из нескольких уровней коронавирусной угрозы.

Для тех районов, которые находятся на самом высоком уровне, рестораны и пабы остались закрытыми. Но во многих местах магазинам, спортзал и салонам красоты позволили возобновить работу.

А на время праздников ограничения должны быть еще немного ослаблены.

"Это не может быть нормальное Рождество, и до весны еще далеко", – предупредил премьер Борис Джонсон. Но, как отметил министр Майкл Гоув, семьи все же получат "что-то похожее на нормальный праздник".

Так, правительство разрешило так называемые "рождественские пузыри", когда трем разным семьям разрешено собираться вместе в период с 23 по 27 декабря.

Ограничения на поездки по всей Великобритании также будут сняты в течение пятидневного периода, что позволит людям путешествовать между регионами с различными уровнями коронавирусной угрозы.

За пределами частных домов, мест отправления культа и открытых общественных пространств люди должны продолжать придерживаться ограничений в зависимости от уровня угрозы.

Это означает, что "рождественские пузыри" вряд ли смогут встретиться в пабах, барах или ресторанах.

Германия: отказаться от "рождественской амнистии"

Страна, которая относительно легко пережила первую волну пандемии, после значительного роста количества новых случаев коронавируса в октябре решила пойти другим путем, введя частичный локдаун.

Власти максимально ограничили работу учреждений, связанных с досугом и таких, которые предусматривают массовые скопления людей, но не стали закрывать экономику полностью. Эти меры продолжали уже дважды, последний раз – до 10 января.

В то же время с 23 декабря по 1 января предусмотрена так называемая "рождественская амнистия".

Это означает, что в этот период на семейных встречах вместе могут собраться до 10 человек (сейчас действует ограничение в пять человек, не считая детей).

Рождественские рынки в стране так и не открылись, а запуски фейерверков в общественных местах накануне Нового года – а это важная традиция для немцев – запретили.

Однако и довольно незначительные послабления оказались под угрозой из-за роста новых случаев коронавируса и смертности.

Так, в минувшее воскресенье правительство Баварии (федеральные земли имеют право вводить дополнительные запреты и ограничения) решило, что планируемое смягчение будет применяться только между 23 и 26 декабря, и усилило локдаун.

Аналогичное положение уже существует в соседнем Баден-Вюртемберге, а в Берлине в течение всего праздничного периода разрешается собираться не более пяти человек.

Другие федеральные земли сейчас также рассматривают возможность отказа от "рождественской амнистии".

После того как на днях количество смертей от коронавирусной болезни в Германии достигло максимума, к усилению ограничений, по крайней мере перед Рождеством, призвала и канцлер Ангела Меркель.

"Если у нас сейчас будет много контактов, но это станет последним Рождеством с дедушкой и бабушкой, тогда мы что-то упустили",

сказала канцлер в среду в своей эмоциональной речи в Бундестаге.

Италия: исключение только для Святого Николая

Италия, одна из наиболее пострадавших во время первой волны, решила не просто не ослаблять ограничения на праздники, а наоборот – усилить их.

"Нам придется провести праздник более трезво. Большие вечеринки, поцелуи и объятия будут невозможны", – заявил итальянский премьер Джузеппе Конте.

Власти объявили правила коронавирусного Рождества 3 декабря, когда суточное количество умерших превысило пиковые значения весны. А премьер пояснил: их цель – предотвращение третьей волне пандемии.

Бары и рестораны в стране не закрывали, но работать они могут только до 6 часов вечера. Празднования же должны будут проходить с соблюдением комендантского часа. Сейчас она действует с 10 вечера до 5 утра, а 1 января будет даже продлен до 7 утра.

С 21 декабря по 6 января запрещено любое передвижение между регионами, а в дни 25-26 декабря и 1 января – даже между муниципалитетами.

Из хороших новостей: Конте заверил детей, что Баббо Натале (итальянский Санта-Клаус) обязательно посетит их, потому что, как пишет BBC, он "освобожден от глобальных ограничений на поездки".

Подобные заверения дали детям и канцлер Австрии Себастьян Курц по поводу Святого Николая, и правительство Бельгии.

Испания: празднуйте на улице

А вот в Испании рождественские ограничения оказались довольно мягкими – и это несмотря на то, что весной эта страна стала одним из лидеров по распространению вируса.

Если осенью центральная власть оставила вопрос новых ограничений на усмотрение автономных общин, то по поводу Рождества будут действовать единые нормы – праздновать разрешается в компании максимум из десяти человек, а в течение всего рождественского периода действуют ограничения на передвижение.

Единственное послабление – комендантский час накануне Рождества и Нового года начнется не в 23:00, как обычно, а в 1:30 ночи.

"Людям лучше максимально ограничить свою мобильность и социальные контакты. Короче говоря, в это Рождество мы остаемся дома", – заявил министр здравоохранения Сальвадор Илья.

А премьер Педро Санчес вообще сказал, что лучшим вариантом празднования были бы открытые террасы и хорошо вентилируемые помещения.

Стоит добавить, что в испанских СМИ называют рождественские ограничения наиболее слабыми по сравнению с другими европейскими странами, в том числе из-за более позднего комендантского часа и отказа от закрытия отелей.

Польша: Рождество в узком кругу

В Польше, чей подход к пандемии часто сравнивали с украинским, в конце ноября подготовили план, цель которого – сдерживание инфекции до тех пор, как в стране не станет доступной вакцина.

В течение четырех недель, с 28 ноября по 27 декабря, запрещается организация встреч, в которых, кроме членов одной семьи, участвуют более пяти человек. Таким образом, Рождество нужно отмечать в узком кругу.

"Сокращение социальных контактов во время рождественских праздников является фундаментально важным вопросом для дальнейшего течения эпидемии", – заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Дополнительно правительство может ограничить передвижения граждан на праздники и предостерегает их от покупки лыжных туров.

Министр здравоохранения Адам Недзельский призвал всех максимально ответственно отнестись к ограничениям, чтобы Рождество праздновалось таким образом первый и последний раз.

"Мы должны защититься от третьей волны. Если мы не будем в конце декабря-январе вести себя ответственно и придерживаться тех мер, которые предлагает правительство, то мы обрекаем себя на очередное накопление числа зараженных", – подчеркнул министр.

В правительстве также рассчитывают, что ответственное отношение к ограничениям на праздники позволит Польше в послепраздничный период вернуться к ограничениям, которые применялись для разных зон в зависимости от числа случаев коронавируса.

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Итак, как видим, в отличие от Украины, европейские страны усилили ограничения или пошли на локдаун еще задолго до Рождества.

В этом есть своя логика, ведь на начало праздников у большинства будут уже урезаны социальные контакты, и риски заразить старших родственников во время семейных встреч будут ниже.

Поэтому пока Украина планирует "отрываться", Европа готовится к особенному Рождеству – уютному, семейному, полному заботы о родных.

Но разве не в этом и состоит дух этого праздника?

Автор: Иванна Костина,

журналистка "Европейской правды"