Імпічмент 2.0: чи вдасться покарати Дональда Трампа і які наслідки це матиме

"Ми вважаємо, що президент Сполучених Штатів являє собою чітку і безпосередню загрозу республіці", – з цими словами конгресмена-демократа Джеймса Раскіна Палата представників Конгресу США проголосувала за другий імпічмент для Дональда Трампа.

232 конгресмени (включаючи 10 республіканців) визнали дії президента Сполучених Штатів "умисним підбурюванням до заколоту".

Які наслідки матиме це голосування? Чи вдасться достроково відсторонити Трампа від влади? І якими будуть політичні наслідки покарання 45-го президента Сполучених Штатів після закінчення його повноважень?

Спробуємо розібратися.

Встигнути до…

Два імпічменти для одного президента – таке в американській історії відбулося вперше.

Попри це, рішення Палати представників не означає, що Трамп відсторонений від влади.

Є різниця між імпічментом лише однією палатою Конгресу, що не призводить до відсторонення від влади, та імпічментом від обох палат, який автоматично означає відсторонення президента.

Тому цей другий імпічмент Трампа – певною мірою "половинчастий", оскільки він залишається президентом. Хоча й досиджуватиме на посаді останній тиждень.

Більш швидким відсторонення президента від влади могло б бути за умови використання 25-ї поправки до Конституції. Проте для цього чинний віцепрезидент Майк Пенс мав би ініціювати процес відсторонення, за яке б проголосували члени адміністрації.

Цей варіант не спрацював – Пенс, незважаючи на помітне погіршення відносин з Трампом останніми тижнями, вирішив не йти таким шляхом. "25-та поправка до нашої Конституції не призначена для покарання або узурпації влади. Використання її в цій якості створить жахливий прецедент", – заявив віцепрезидент.

Отримавши відмову від Пенса, лідери демократів у Палаті представників, власне, і дали старт імпічменту.

Що далі?

Для того щоб президент США достроково покинув свою посаду, своє слово має сказати Сенат, який має повернутися до Вашингтона лише 19 січня, за день до інаугурації Байдена, власне кажучи – сенатори й мали приїхати для того, щоби взяти участь в інаугурації.

Тож навіть якщо Сенат відразу візьметься за розгляд справи про імпічмент, то зрозуміло, що цей процес продовжиться уже після відходу Трампа від влади.

Проте не факт, що й надалі справа Трампа буде рухатися такими темпами. Зокрема, серед демократичної більшості у Палаті представників немає єдності у питанні, чи потрібно негайно передавати справу про імпічмент до Сенату.

Хоча більшість демократів не хоче зволікати, є й ті, що вважають, що є більш нагальні справи.

Їхній настрій передав один із керівників фракції, впливовий (і що дуже важливо – близький до Джо Байдена) конгресмен Джим Клайберн.

За його словами, розгляд справи про імпічмент у Сенаті зараз завадить реалізації перших кроків нової адміністрації Байдена. За такого сценарію Сенат розподілиться на ворожі, політизовані фракції замість того, щоби спільно працювати над терміновими проблемами, що стоять перед країною.

Виглядає так, що в оточенні Байдена також схиляються до такого підходу.

Тому можна прогнозувати ще один можливий сценарій – відкладеного чи замороженого імпічменту в Сенаті.

Шанси покарати Трампа

Чи розуміють демократи, що напевно вони не встигнуть відсторонити Трампа від влади до 20 січня, коли він цю владу і так втратить? Так, абсолютно.

Для чого тоді вони почали справу з новим імпічментом? Навіщо робити це, коли Трамп має піти за кілька днів?

Насамперед вони намагаються, як кажуть американці, "to do the right thing". "Робити правильні речі" в даному випадку означає визнання того, що якщо Трамп винний у подіях 6 січня, то він має понести відповідальність. Незважаючи на те, чи призведе це до його негайного відсторонення від влади.

А одночасно відкладений імпічмент стає свого роду "дамокловим мечем" не тільки над Трампом, але й над Республіканською партією.

Він примушує республіканців захищатися, виправдовуватися, робить розмову про Трампа незручною для них.

Інше питання – чи можливий імпічмент у Сенаті? Адже за відсторонення президента мають проголосувати дві третини – щонайменше 67 сенаторів.

Навіть з урахуванням перемоги на нещодавніх виборах у Джорджії демократи мають у Сенаті лише 50 голосів, а відповідно – їм потрібно додати 17 голосів від республіканців.

Це непросте завдання, але воно не є цілком нереалістичним.

Рік тому за дострокове відсторонення Трампа голосував лише один республіканець – Мітт Ромні. Проте цього разу ситуація може бути іншою.

Події 6 січня сильно обурили сенаторів, у тому числі і від партії Трампа. Ще до тих подій значна частина з них негативно ставилась до спроб Трампа поставити під сумнів результати виборів, його розмови про начебто фальсифікації, тиск на чиновників на місцях, постійне підбурювання своїх прихильників. Багато хто казав про це публічно, а дехто висловлювався лише приватно.

Безпрецедентні заходи безпеки у Капітолії. Фото APP/EastNews

Треба розуміти й те, що на відміну від Палати представників, у Сенаті набагато більше тих, хто доволі давно в політиці. Серед них – ветерани "старої", дотрампівської Республіканської партії. Багато хто з них не сприйняв радикалізацію партії та відхід від традиційного консерватизму та норм поведінки в американській політиці.

Свого часу важковаговики партії, її керівництво, істеблішмент намагалися заблокувати номінацію Трампа на посаду президента. Але нічого з того не вийшло – Трампу вдалося згенерувати шалену хвилю популізму і на цій хвилі потрапити у Білий дім.

Тепер у "старих" республіканців з'явилася можливість помститися Трампу.

Тим більше, що йдеться не тільки про блокування політичних перспектив чинного президента, але й про послаблення руху трампізму.

Тож кількість республіканських голосів за відсторонення Трампа буде точно більше одного. Проте чи буде їх 17 або більше? На це запитання дати чітку відповідь наразі неможливо.

Зрештою, багато чого залежить від результатів розслідування подій 6 січня, зокрема, оцінки дій Трампа у той день.

Мова не тільки про його провину у підбурюванні натовпу, але й про те, як він, як кажуть, радів кадрам погрому у Капітолії, а головне – блокував заходи для наведення ладу. Не виключено, що будуть знайдені факти контактів Трампа чи його оточення з ініціаторами насильства.

Втім, навіть якщо Сенат не підтримає імпічмент "заднім числом", це не закриває інших можливостей покарати Трампа.

Одна з таких можливостей – голосування за "censure", тобто за осуд Трампа. Керівництво республіканців у Палаті представників неформально давало знати демократам, що вони не будуть проти такого голосування, можуть його підтримати.

Інша можливість – голосування за позбавлення Трампа перспективи займати провідні пости, зокрема президентський.

Для цього навіть буде достатньо простої більшості, яку демократи вже незабаром отримають у Сенаті.

Боротьба за GOP

За імпічмент Трампа у Палаті представників віддали голоси 10 республіканців.

Це показує, перед якими викликами зараз стає "Велика Стара Партія" і якою гострою буде боротьба за її майбутнє.

Попри невдачі останніх тижнів, Дональд Трамп зберігає харизму, вплив, він показав шлях мобілізації електорату, частина якого віддана персонально йому.

Кинути виклик Трампу зараз означає наразити себе на гнів цього ядерного трампівського електорату.

Але трансформація партії можлива. Цікаві позиції тут зайняли деякі провідні фігури.

Наприклад, віцепрезидент Пенс, який хоча й відмовився запустити процес згідно з 25-ю поправкою, та зараз дуже обурений на Трампа.

Достатньо згадати, що 6 січня Пенс був у Капітолії з дружиною та двома дітьми. Вони могли чути крики радикалів про те, що його треба повісити, а щоб не бути голослівними – навіть зробили імпровізовану шибеницю.

Помітно дистанціювався від Трампа і лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл.

Ще до початку заворушень 6 січня він зробив проникливу промову, в якій акцентував на повазі до результатів президентських виборів, норм та інститутів.

Напад на Конгрес він переніс тяжко. Через небезпеку охорона на руках винесла його, хворого на поліомієліт. З того дня він висловлювався з осудом Трампа, погоджувався, що той заслуговує на відсторонення від влади.

Нарешті, Макконнелл заявив, що поки не вирішив, як буде ставитись до імпічменту в Сенаті.

Керівник республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, зазвичай ще більший лояліст Трампа, вчора заявив на дебатах про імпічмент, що вважає Трампа особисто відповідальним за події 6 січня. Він також відмовився від того, щоб формально закликати свою фракцію голосувати проти імпічменту.

І нарешті – Ліз Чейні, донька колишнього віцепрезидента Діка Чейні та третя за статусом у керівництві республіканської фракції в Палаті представників. Ще донедавна вона була доволі близька до Трампа і розглядалась як зірка, що сходить у лавах партії.

Тож невипадково її голосування за імпічмент стало ледь не головною сенсацією 13 січня.

* * * * *

До інавгурації Джо Байдена залишилося менше тижня. І Вашингтон, і вся країна готуються до неї в умовах тривоги і неспокою.

З'являються повідомлення про те, що праві радикали готуються до нових актів насильства в цей день.

Можливі заворушення не тільки у столиці, де розгорнуті безпрецедентні заходи безпеки, а й в інших містах.

Стурбованість викликає інформація про інфільтрацію радикалами органів охорони порядку. Відбувається навіть додатковий скринінг лав секретної служби на предмет лояльності до Конституції.

Америка переживає важкі часи, але є сподівання, що вона успішно пройде цей важливий тест.

І тоді Америка зможе і далі жити за законами та нормами, які зробили цю країну зразком для багатьох інших країн світу.

Автор: Володимир Дубовик,

директор Центру міжнародних досліджень,

доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова