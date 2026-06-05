Німеччина не скорочуватиме внески в ООН через програне місце в Радбезі

Глава німецького МЗС Йоганн Вадефуль відкинув заклики скоротити фінансування Німеччиною ООН після того, як країні не вдалося отримати місце у Раді Безпеки.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Вадефуль заявив, що попри те, що Німеччина не отримала місце в Радбезі, вона має залишатися такою ж відданою Організації Об'єднаних Націй, як і раніше.

Він також зазначив, що рішення про розмір фінансування в кінцевому підсумку ухвалює парламент.

Німецький міністр додав, що ООН залишається ключовою міжнародною організацією у справі зміцнення миру, захисту прав людини та забезпечення міжнародної безпеки.

За його словами, Німеччина й надалі братиме активну участь у роботі системи ООН.

Він підкреслив, що жодна організація не має більшої легітимності, ніж ООН, коли йдеться про вирішення криз і конфліктів.

Заява Вадефуля пролунала після того, як Манфред Пенц, міністр з міжнародних справ німецької землі Гессен, висловив припущення, що Німеччина може розглянути можливість скорочення своїх фінансових внесків до ООН після програшу у боротьбі за місце в Раді Безпеки.

У середу на виборах у Генеральній Асамблеї ООН Німеччина поступилася Австрії та Португалії. Раніше країна вже шість разів входила до складу Ради Безпеки, востаннє – у 2019–2020 роках. Це був перший випадок, коли Німеччина не змогла зайняти місце непостійного члена в Радбезі.

Коментуючи це, Вадефуль зазначив, що "гірка поразка" за місце в Радбезі ООН пов’язана з діями РФ, оскільки та розпалювала настрої проти Німеччини.