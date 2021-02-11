Навіщо Угорщина створює новий конфлікт у відносинах із Україною?

Якщо вірити даним закарпатських ЗМІ, Угорщина перейшла до відвертого втручання у внутрішню політику на Закарпатті.

Фонди, які вже багато років фінансово підтримують етнічних угорців, нині, як стверджують, почали відмовляти у допомозі тим, хто на місцевих виборах минулого року голосував за загальноукраїнскі партії.

Крім того, лідери угорців Закарпаття відкрито стали на бік російських пропагандистів та ОПЗЖ.

Чому це відбувається, які наслідки це може мати?

Це - другий відеоблог "Європейської правди".

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