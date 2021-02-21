Дорогою Януковича: про що проситиме Лукашенко в Сочі на зустрічі з Путіним

22 лютого у Сочі відбудеться зустріч Александра Лукашенка з Владіміром Путіним.

Чи стане ця угода такою ж знаковою для Білорусі, як для України - візит у Сочі у 2013 році Віктора Януковича?

Як і тоді, мова на зустрічі піде про багатомільярдний кредит, який здатен врятувати білоруську економіку від жорсткої "просадки".

Проте, якими будуть умови цієї допомоги? І що це означатиме для України?

Гроші в обмін на….

Гроші та поглиблення інтеграції постійно супроводжують перемовини у Сочі. Але чи будуть цього разу обговорювати ще щось, зокрема, питання, які становлять прямий інтерес для України?

Напередодні зустрічі вже відбулися деякі контрольовані витоки інформації, як з російського, так і з білоруського боку.

Голова МЗС Білорусі Владімір Макей сказав, що темами перемовин у Сочі будуть питання інтеграції та чергових кредитів. За даними російського видання "Коммерсант", мова йде про новий кредит, сума якого може виявитися навіть більшою за $3 млрд.

Новий кредит вкрай потрібен Мінську, щоб уникнути різкого падіння економіки. Падіння, яке може мати вкрай небажані наслідки для режиму Лукашенка.

Проте, що РФ захоче взамін?

Речник російського президента Дмітрій Пєсков зазначив, що Путін має намір обговорити із Лукашенком справу Віктора Бабарика, судовий процес над яким якраз розпочався у Мінську.

Нагадаємо, що колишній банкір, який захотів балотуватися у президенти на виборах минулого року, залишається одним із найпопулярніших політиків країни.

А головне – його перехід у політику з посади ексголови білоруської доньки "Газпромбанку" часто пов’язують із бажанням Кремля створити проросійську політичну силу у сусідній країні.

Проте реалізація цього плану буде неможливою без проведення у Білорусі конституційних змін. Такі зміни, а також – дострокові президентські та парламентські вибори, Лукашенко вже анонсував минулого року.

Проте, щойно активність протестів впала, самопроголошений президент Білорусі пішов на корекцію своїх обіцянок. Так, референдум про зміни у конституції може пройти лише у 2022 році, тоді як про дострокові вибори Лукашенко більш не згадує.

Не виключено, що зустріч у Сочі стане спробою Кремля змусити Лукашенка поквапитися із виконанням своїх обіцянок.

Загроза з півночі

Які ще теми можуть обговорювати у Сочі? Зокрема, які з тих тем, що стосуються України?

Не виключено, що у ході зустрічі Кремль буде наполягати на посиленні російської військової присутності у Білорусі. Це обумовлено бажанням Москви закріпитися на території Білорусі, поки Лукашенко ще зберігає легітимність в очах Кремля.

Мова може йти про створення на території Білорусі російської військової бази, що регулярно обговорюється протягом останнього часу.

Додатковим приводом стало підписання у жовтні 2020 року угоди про спільну систему ПВО між Росією та Республікою Білорусь. У грудні було ухвалено спільний план застосування регіонального угруповання військ РФ і Білорусі.

І вже у січні Білорусь запросила російських військових для створення спільних розвідувальних пунктів на кордоні з Україною.

Але найголовніший сигнал Росії Мінськ озвучив на Всебілоруських народних зборах, де, серед іншого, обговорювалось закріплення у конституції Білорусі блокового статусу у ОДКБ та відмови від нейтралітету.

Експерти розглядають це як хід, спрямований на демонстрацію лояльності до Путіна.

Для закріплення зазначених посилів Лукашенко може направити бригаду військових для спільної з РФ участі в операції у Сирії.

Зазначене у перспективі буде сприяти подальшому зрощуванню військових систем двох країн і як наслідок - збільшенню загрози для України з півночі.

Відповідь на нові санкції ЄС

Враховуючи режим жорсткого протистояння, в який увійшли Москва та Брюссель, для Путіна особливо вигідною буде демонстрація сили саме 22 лютого.

Нагадаємо, що саме в цей день на засіданні Ради ЄС будуть обговорюватися нові санкції щодо РФ, пов'язані з ув'язненням Навального.

Саме цим, ймовірно, і обумовлена дата зустрічі з Лукашенком.

Інформаційний фон напередодні зустрічі Лукашенка з Путіним Кремль задає прохолодний. Через підконтрольні державні ЗМІ Москва, починаючи з Всебілоруських народних зборів, посилює тиск на Лукашенка та піддає його постійній критиці.

Втім наразі жодного іншого кандидата у білоруському політикумі Москва відкрито не підтримує.

Не виключено, що ситуація зміниться після зустрічі у Сочі.

І Україні варто бути готовою і до посилення військової загрози, і до політичних змін у сусідній країни, з якою ми маємо 1084 кілометри спільного кордону.

Автор: Марія Авдєєва,

директор з досліджень Європейської експертної асоціації