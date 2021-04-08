Гра у підвищення ставок: як пропаганда РФ реагує на нове загострення із Заходом

Найгостріше обговорення зараз точиться навколо питання, чи готує РФ напад на Україну. Однак якщо подивитися на ситуацію ширше, то стає зрозумілим, що Москва входить у новий етап конфлікту з Європою та НАТО. І український кейс – один зі способів підвищити ставки у новій холодній війні.

Такі висновки можна зробити, аналізуючи останні інформаційні операції Кремля. Росія залякує Європу військовою загрозою й одночасно посилює антиєвропейську пропаганду. Суттєвою відмінністю нещодавніх інформаційних кампаній є їхня повна синхронізація з маневрами російських військ та публічною позицією Кремля і МЗС Росії.

Тепер особливо добре стало помітно, наскільки російські та підконтрольні їм медіа глибоко вбудовані у владну систему РФ і є одним зі стовпів кремлівської влади, поряд зі спецслужбами, військовими та адміністративним апаратом.

Як інформаційно супроводжується перехід до нового рівня загострення відносин? Відповідь на це запитання ми шукали, аналізуючи антиєвропейський порядок денний у медіа, безпосередньо фінансованих з бюджету РФ, і українських прокремлівських ЗМІ.

Напрямки пропаганди

Основна мета інформаційних кампаній Кремля – дискредитація інтеграції України в ЄС і НАТО, підживлення недовіри до влади, спотворення ходу переговорів у Нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Сході України.

Москва, як і раніше, намагається сформувати в українців негативне ставлення до ЄС і лякає уявними загрозами.

Українські прокремлівські ЗМІ ретранслюють для своєї цільової аудиторії наративи про розкол та неспроможність ЄС.

Одночасно підкреслюють позитивний досвід взаємодії Німеччини та Франції з Росією.

Інформація про співпрацю Москви з Берліном і Парижем подається в Україні так, щоби продемонструвати уявну недієздатність української влади. У такий спосіб Кремль намагається показати, що рішення, пов'язані з Україною, ухвалюватимуть без її участі.

Для досягнення цих цілей пропагандисти зосередилися на просуванні в Україні таких наративів:

- Попри значне погіршення відносин Росії з Євросоюзом, Брюссель проводить переговори з Москвою, у тому числі з питань України та Білорусі;

- Переговори з українського питання проводяться без участі офіційного Києва;

- Окремі країни Євросоюзу, зокрема Німеччина та Франція, готові до діалогу з Росією і висловлюються за необхідність співпраці з Кремлем;

- Україна є ненадійним партнером для Євросоюзу через постійне порушення взятих на себе зобов'язань;

- Підписання та виконання Угоди про асоціацію з ЄС призводить лише до підвищення комунальних тарифів і зубожіння населення;

- До українців в ЄС ставляться як до людей другого сорту.

У численних публікаціях прокремлівських ЗМІ Україна подається як ненадійний міжнародний партнер, який не дотримується досягнутих домовленостей. Як основні приклади наводять загострення на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях і спроби звинуватити Україну в недотриманні Мінських домовленостей. "Провокації з боку збройних сил України мають місце, вони не поодинокі, а чисельні", – заявив прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков 2 квітня.

У лютому проросійські медіа тиражували заяви Путіна, Пєскова і голови МЗС Лаврова, в яких Україну називають проєктом Заходу. Наприклад, передруковували інтерв'ю Лаврова російському РБК: "Їм (Заходу. – Ред.) український режим потрібен тільки для одного: щоб постійно нас дратувати і вишукувати нові приводи для русофобської політики. Послабити вони хочуть все, що навколо нас розташоване".

Останніми днями до цього переліку додалася трагедія із загиблим внаслідок вибуху на непідконтрольній частині Донецької області п’ятирічним хлопчиком. Починаючи з 2 квітня по спіралі розкручується інформаційна операція щодо причетності до цього випадку безпілотника Збройних сил України. І хоча фейк Кремля швидко спростували, пропагандисти продовжують поширення дезінформації. Тепер її перенесли вже на державні російські телевізійні канали.

Кремль також експлуатує тему вакцинації та вакцини "Спутник V".

Активно використовується будь-яка інформація про зацікавленість країн ЄС у придбанні та використанні "Спутник V". У такий спосіб відбувається "легалізація Путіна в ЄС через російську вакцину". У проросійських медіа мусувалися перспективи закупівель "Спутника" Іспанією, Францією, Італією, Австрією, Угорщиною, Норвегією, Словаччиною, Чехією та Хорватією.

Особливо активно поширювалися заяви з позитивною риторикою про російську вакцину з посиланнями на представників Німеччини.

Загалом прокремлівські медіа намагаються зобразити зневажливе ставлення ЄС до українців, а економічні негаразди представити результатом розвитку співробітництва Києва з Брюсселем. У цьому ж контексті впровадження ЄС COVID-паспортів називають утиском прав громадян України відвідувати ЄС.

Погроза наступом

Ще одну групу антиєвропейських наративів Кремль використовує для залякування України війною на її території.

Пропагандисти нав'язують думку, що у разі конфлікту між НАТО і Росією Україна буде змушена воювати, а військові дії, ймовірно, відбуватимуться на її території.

Наративи, які використовуються в подібних матеріалах, такі:

- Євросоюз знаходиться під тиском США;

- Формується вісь глобального протистояння США-ЄС на одному полюсі і блок РФ та КНР – на іншому;

- Територія України буде використана країнами НАТО і ЄС для ведення бойових дій;

- Дії України призводять до загострення ситуації на тимчасово окупованих територіях;

- Українські військові готують наступ на так звані "ЛДНР".

Одна з цитат РИА Новости, наприклад, охоплює більшість цих пропагандистських меседжів: "Ми усвідомлюємо, що усю цю військову катавасію задумують не у Києві, а у США, тому закликаємо європейські країни поставити американців на місце й надалі не дозволяти їм втручатися у справи Європи".

РФ прагне переконати, що Україна розглядається НАТО як полігон бойових дій проти Росії.

Ця теза стала особливо поширеною після прийняття у березні нової стратегії воєнної безпеки України. У відповідь Кремль почав погрожувати тим, що НАТО використає українську територію для ведення бойових дій проти Росії.

Прокремлівські медіа переконують, що у військових діях візьме участь усе населення України.

Паралельно пропагують уявну перевагу російської армії.

Це можна розцінювати як показову демонстрацію готовності Росії вступити у військовий конфлікт з країнами НАТО. У такий спосіб Кремль залякує населення країн Європи, намагаючись посилити суперечності в Євросоюзі.

Одночасно Кремль нав'язує Європі необхідність розглядати Білорусь як противника й очікувати військового вторгнення з її території. Таким чином проведення спільних військових навчань "Захід-2021" може бути використане Росією для демонстрації Європі свого контролю над Білоруссю.

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Мета Кремля – позбавити Україну підтримки та виключити з європейського порядку денного.

Для цього РФ дискредитує Україну як надійного міжнародного партнера і лякає українців наслідками розвитку співробітництва з ЄС.

Демонструючи Європі військову загрозу, Кремль прагне посіяти сумніви та страх серед європейців.

Одночасно Кремль прагне використати антиєвропейські наративи для розколу Європейського Союзу та заподіяння шкоди відносинам між Брюсселем та Вашингтоном.

Кроком до протидії може стати спільна консолідована позиція України, ЄС та США для відповіді на гібридні загрози з боку Кремля.

Автор: Марія Авдєєва,

Європейська експертна асоціація, експерт iSANS