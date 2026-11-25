З Естонії депортували громадянина РФ Антона Зуєва після того, як виявили, що він мав контакти з російськими спецслужбами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві естонської Поліції безпеки (КаПо).

Як зазначено, росіянина депортували у вівторок, 24 листопада, за пропозицією КаПо.

"Вчора за пропозицією КаПо поліція Естонії депортувала громадянина Росії Антона Зуєва з Естонії з метою запобігання та протидії загрозі безпеці після того, як було виявлено його контакти з російськими спецслужбами", – зазначили у відомстві.

Звертаючись до видвореного росіянина, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна написав у себе в Х: "Тепер ви можете спілкуватися з російськими спецслужбами скільки завгодно. У Росії".

Перед цим Естонія депортувала з країни громадянина Росії Леоніда Карабєшкіна та наклала на нього заборону на в’їзд до Шенгенської зони через його ймовірні зв’язки з російськими спецслужбами.

Також стало відомо, що Литва вислала трьох громадян України, яких звинувачують у виконанні завдань "ворожих" іноземних розвідувальних служб за грошову винагороду.